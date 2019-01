Annuncio

Nella seconda settimana del mese di gennaio la soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' mette il pubblico alle prese con nuovi colpi di scena che creano altre sorprese [VIDEO]. Torna al centro delle trame il difficile rapporto tra Adele e Manlio, genitori di Susanna che non hanno mai avuto una storia serena. Adele è stata costretta a raccontare una serie di bugie al marito per non farlo venire a conoscenza di aver accettato la proposta di lavoro riguardante la ristrutturazione di casa Poggi.

Il Picardi non approva l'indipendenza della consorte e continua ad avere una sorta di prevaricazione nei confronti della donna: in una recente intervista, l'attrice Sara Ricci, interprete di Adele, ha avuto modo di svelare delle curiosità intorno al suo personaggio.

L'unica persona a conoscenza delle violenze subite da Adele corrisponde al nome di Giulia, la madre di Niko che nota lo strano atteggiamento della consuocera. Anche questa settimana non mancano gli spoiler delle puntate, che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 gennaio.

Adele nega di avere dei problemi con il marito

L'ex moglie di Renato Poggi cercherà di indagare sulla vita di Adele. Susanna, invece, non sospetterà che possano esserci dei problemi tra i propri genitori: Giulia vorrà trovare un modo per far confessare la verità alla signora Picardi. Proseguiranno i lavori di ristrutturazione della casa di Niko e Susanna: Adele deciderà di tornare a lavorare, sebbene debba continuare a fare i conti con il dissenso da parte del marito. Giulia capirà di avere dei sospetti veritieri in merito ad Adele, ma la donna preferirà nascondere la realtà dei fatti alla madre di Angela.

Marina, dal canto suo, rimarrà disgustata dalla presenza di Alberto che continuerà a provocare la madre di Elena in quanto il Palladini è tornato a ricoprire un ruolo di rilievo all'interno delle Imprese con l'intento di vendicarsi dei suoi storici 'rivali'.

Valerio incontra la figlia Vera

Guido, invece, seguirà i consigli del figlio in quanto sarà intenzione a dichiarare il suo amore a Mariella, ma ci saranno nuovi equivoci in vista. L'Altieri vedrà il comandante in compagnia dell'ex moglie Assunta e questa situazione creerà nuove incomprensioni con il padre di Vittorio, mentre Patrizio deciderà di fare ritorno a Napoli per passare del tempo con la fidanzata. Valerio, invece, avrà la possibilità di incontrare Vera, mentre Alberto si dimostrerà contento di essere tornato a lavorare ai Cantieri: firmerà un contratto che segna il suo ritorno dopo un periodo di assenza [VIDEO]. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire cosa succederà nelle nuove trame di Un Posto al Sole, una delle fiction più amate nel panorama televisivo italiano.