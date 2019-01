Annuncio

Questa sera, sabato 26 gennaio, ritorna l'appuntamento su Canale 5 con C'è posta per te, il fortunato people show del sabato sera condotto da Maria De Filippi. In queste prime due settimane di messa in onda, la trasmissione ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico attivo, battendo nettamente le proposte della concorrenza. La terza puntata di questa sera, si potrà rivedere come sempre in replica streaming sul sito MediasetPlay. [VIDEO]

Dove rivedere la terza puntata di C'è posta per te in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che se questo sabato sera non riuscirete a seguire la terza puntata di C'è posta per te in prima visione su Canale 5, potrete pur sempre rivederla in replica streaming online accedendo al portale web MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita.

In questo modo, quindi, grazie all'app potrete rivedere questa terza puntata di C'è posta per te in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno oppure in pullman, dato che vi basterà avere una buona connessione Internet per poter rivedere tutte le trasmissioni del 'Biscione', senza dover ricorrere per forza al pc di casa.

Va detto che il people show del sabato sera di Maria De Filippi è uno dei programmi più visti in streaming.

Le anticipazioni di questa terza puntata di questa sera rivelano che in studio arriverà una delle coppie più amate del mondo della fiction: parliamo di Marco Bocci e Giulia Michelini, protagonisti indiscussi di Squadra Antimafia. I due si riuniranno nello studio della trasmissione di Maria De Filippi per fare una sorpresa ad un fan speciale.

E poi ancora, tra gli ospiti vip di questo nuovo appuntamento vi segnaliamo la presenza di Gerry Scotti, un altro dei volti Mediaset amatissimi dal pubblico e grande amico della De Filippi. I due, infatti, condividono la postazione a Tu si que vales, l'altro show del sabato sera prodotto sempre dalla conduttrice, in onda su Canale 5. Non è la prima volta che Scotti partecipa al people show di Canale 5: già in passato il conduttore si era messo a 'servizio' delle storie di C'è posta per te, lasciandosi emozionare e commuovere dalle storie che venivano raccontate in studio.

La De Filippi conferma il boom di ascolti di C'è posta per te su Canale 5

Ma nel corso della puntata avremo modo di vedere anche la storia di una mamma che chiederà perdono ai suoi cinque figli. La donna, in lacrime, tornerà da loro perché gli mancano, ma dai filmati caricati sulla pagina Instagram del programma, sembra di capire che la reazione dei figli non sarà particolarmente positiva.

Intanto la De Filippi gongola per gli ottimi ascolti del suo programma, che in queste settimane ha collezionato un ascolto di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori, [VIDEO] pari ad uno share del 28%. Numeri che hanno permesso a C'è posta per te di avere la meglio, nella gara Auditel, contro Ora o mai più, lo show di Raiuno condotto da Amadeus fermo ad una media di tre milioni e mezzo di spettatori.