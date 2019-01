Annuncio

Giovedì scorso, 24 gennaio, ha debuttato su Canale 5 [VIDEO]la quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, affidata anche quest'anno alla conduzione di Alessia Marcuzzi. Nel corso della diretta, la padrona di casa ha spiegato che Jo Squillo non è riuscita ad unirsi in tempo agli altri concorrenti per motivi familiari, augurandosi al contempo di poterla vedere al più presto in Honduras tra i naufraghi.

Proprio in questi ultimi giorni, la cantante milanese ha rilasciato un'intervista a "Novella 2000", nella quale ha spiegato che la sua assenza dal reality show è legata ad un doppio lutto che l'ha colpita nel giro di poche settimane: dapprima la dipartita della madre e, a pochi giorni dalla partenza per l'Honduras, la morte del padre.

Jo Squillo: un doppio lutto alla base della sua assenza dall'Isola dei Famosi

La conduttrice televisiva, dunque, ha deciso di parlare del doppio lutto che l'ha colpita alla rivista diretta da Roberto Alessi: "Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa - ha spiegato l'artista - Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus".

La madre della cantante lombarda, infatti, è deceduta a 80 anni, e da quel momento la figlia si è presa cura del genitore che aveva dieci anni in più. Tuttavia, l'uomo avrebbe accusato un malore che, rivelatosi un ictus, se l'è portato via in poco tempo e proprio quando la cantautrice milanese era in procinto di raggiungere l'Honduras per prendere parte all'Isola dei Famosi [VIDEO].

Ad ogni modo, proseguendo nell'intervista, Jo Squillo ha dichiarato di voler comunque essere tra i protagonisti del programma di Canale 5, dicendo che il lavoro in questi casi può aiutare a "superare un dolore tanto grande". Al momento, naturalmente, non si sa se sarà presente già dal secondo appuntamento settimanale, perché la cantautrice ha comunque sottolineato che prima di mettersi in viaggio dovrà sistemare una serie di cose in Italia.

Questa vicenda ha richiamato indubbiamente alla mente quanto accaduto qualche mese fa a Lory Del Santo che, dopo aver perso il figlio Loren, suicidatosi in estate, aveva deciso di prendere parte comunque al Grande Fratello Vip. L'attrice, infatti, in quell'occasione aveva dichiarato che la partecipazione alla trasmissione sarebbe stata per lei una sorta di "terapia" per tornare ad affrontare la vita e provare a combattere il dolore causato dalla perdita di un figlio. Allo stesso modo, Jo Squillo probabilmente proverà a reagire alla perdita dei genitori a poca distanza l'uno dall'altra, lasciandosi pienamente coinvolgere dagli impegni professionali, a partire proprio dall'Isola dei Famosi.