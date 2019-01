Annuncio

Annuncio

Ieri, lunedì 21 gennaio, è andata in onda la quarta puntata [VIDEO]della nuova serie “La compagnia del cigno”. La fiction, incentrata sulle avventure degli studenti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, sta regalando grandi soddisfazioni al pubblico da casa. Gli episodi andati in onda nella serata di ieri hanno messo in luce alcuni problemi che stanno contribuendo a generare agitazione nei ragazzi. Ricordiamo inoltre che la replica della puntata andrà in onda, come di consueto, venerdì su Rai Premium.

Volendo si può riguardare la fiction anche in streaming.

Dove vedere la replica della quarta puntata de La compagnia del cigno

Chi non avesse avuto l’opportunità di seguire la fiction ieri sera, alle 21.30 su Rai 1, potrà vedere la replica trasmessa [VIDEO] nel corso della serata di venerdì sul canale “Rai Premium”, numero 25 del digitale terrestre.

Advertisement

Ad ogni modo, c’è anche un’altra possibilità per recuperare la puntata persa, ovvero quella di rivedere i due episodi trasmessi ieri in streaming online attraverso la piattaforma RaiPlay. Basterà accedere al sito tramite le proprie credenziali e selezionare la puntata desiderata. Nel portale sono presenti anche le puntate più vecchie. Inoltre, mediante lo store IOS o Android è possibile scaricare l'omonima App anche sui dispositivi mobili. In questo modo 'La compagnia del cigno' può essere vista in qualsiasi luogo o momento della giornata, avendo una sufficiente linea di connessione.

Riassunto della quarta puntata de 'La compagnia del cigno'

Se nella terza puntata gli animi si erano un po’ rasserenati, la quarta ha gettato i protagonisti della fiction in un po’ di scompiglio. Dopo la scomparsa della madre, Matteo è piombato nel caos.

Advertisement

Il maestro Luca Marioni ha cercato in tutti i modi di risollevare la situazione spingendolo a concentrarsi nella musica impartendogli lezioni private.

La serenità della famiglia di Sofia è stata invece compromessa a causa di una spiacevole notizia inerente suo fratello. Domenico ha finalmente capito di essere innamorato di Barbara, ma i due sono molto titubanti, specie la ragazza. Dopo svariati tira e molla, però, nel corso di una cena a casa di lui, i ragazzi si sono scambiati un tenero bacio e Domenico sta facendo il possibile per rassicurare la fanciulla.

Buone notizie invece per Luca e Irene, che sono tornati a vivere insieme: la donna ha scoperto anche di aspettare un bambino.