Annuncio

Annuncio

La puntata odierna di Uomini e donne è stata una puntata estremamente movimentata. La dama bianca Gemma Galgani ha fatto una confessione inaspettata, ha accusato Rocco di essere violento: "Qui sono tutelata, tu mi fai paura".

Trono over: Gemma Galgani lascia Rocco Fardella e poi sbotta: 'Tu mi fai paura, qui sono tutelata'

Oggi, lunedì 14 gennaio, è andata in onda, come di consueto, una puntata del trono over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa è stata, naturalmente, Gemma Galgani. La dama si è seduta al centro dello studio ed ha iniziato a confrontarsi con Rocco. In quel momento ha manifestato la volontà di chiudere la loro relazione poiché ritiene che l'uomo sia interessato solo al business e non a lei.

Rocco è stato colto di sorpresa dal momento che non era stato affatto informato in privato delle intenzioni della dama torinese. Fardella, allora, ha incominciato ad agitarsi e ad accusare la donna in modo molto aggressivo.

Advertisement

E' stato a quel punto che la dama ha fatto la sua confessione inaspettata: la Galgani ha accusato Rocco di essere violento, per questo motivo non gli ha voluto parlare della questione in privato.

Gemma ha detto testualmente: "Qui mi sento tutelata, tu mi fai paura". Il pubblico è rimasto, naturalmente, incredulo e un coro di "buu" si è sollevato in men che non si dica. Anche l'opinionista Tina Cipollari è intervenuta [VIDEO]per accusare, come suo solito, la dama torinese.

Dopo la scelta di Gemma scoppia il caos in studio: interviene Barbara De Santi

La Galgani, però, è rimasta fedele alle sue convinzioni ed ha continuato ad accusare Rocco di essere violento facendo credere a tutti che i suoi atteggiamenti siano troppo spesso eccessivi e aggressivi, caratteristiche che non apprezza in un uomo e di cui ha paura.

Advertisement

I migliori video del giorno

La dama ha giustificato la scelta di rivelare tutto nel corso della puntata dicendo di non aver voluto parlare con lui in privato poiché era impaurita da quella che avrebbe potuto essere la sua reazione.

Il cavaliere, una volta appresa la notizia, si è alzato in piedi ed ha incominciato un vero e proprio show [VIDEO]andando su e giù per lo studio. In trasmissione, infatti, è piombato il caos. Barbara De Santi ha fomentato ancor di più la situazione inveendo contro Rocco. Tra i due, infatti, pare non corra esattamente buon sangue. In questi giorni ci sono stati dei piccati botta e risposta sui social e nel corso di varie interviste che non sono andate molto a genio né all'uno né all'altra, pertanto, questa è stata l'occasione per sfogarsi.