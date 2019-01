Annuncio

Domenica 27 gennaio è andata in onda la terza puntata [VIDEO] della serie “La dottoressa Giò”. Il ritorno in corsia della dottoressa Giorgia Basile, interpretata dalla conduttrice Barbara D’Urso, però, non sta riscontrando i risultati sperati in termini di ascolti. Mettendo a confronto i dati Auditel, infatti, si evince chiaramente la sconfitta della fiction sul competitor avversario RAI. Ad ogni modo, le trame delle puntate sono molto avvincenti e tutti i nodi stanno per venire al pettine.

La terza e penultima puntata ha portato a galla interessanti indizi sulla morte di Michela Monti. Chi si fosse perso l'appuntamento potrà rivederlo in streaming in replica.

Dove vedere in replica la terza puntata de La dottoressa Giò

La terza e penultima puntata de La dottoressa Giò potrà essere riguardata in streaming online attraverso il portale completamente gratuito di MediasetPlay.

Una volta effettuato l'accesso, basterà pigiare sull'episodio interessato e godersi la visione. Inoltre, installando l'omonima App sui propri dispositivi mobili, è possibile vedere la fiction anche tramite tablet o smartphone.

Si tratta di una valida alternativa che consente di rivedere le puntate perse in qualsiasi luogo o momento della giornata. Purtroppo non sono previsti appuntamenti in tv.

La dottoressa Giò: nuovi indizi sul caso Michela Monti

Le puntate andate in onda si sono rivelate ricche di complotti e crudeli tentativi di mettere in cattiva luce la dottoressa Basile. Dopo il suo ritorno in corsia, in seguito alla sospensione a causa della morte di una paziente, accaduta anni fa, la dottoressa Giò si è trovata a fare i conti con la realtà e con l’ostilità di tutte quelle persone che non gradiscono la sua presenza.

Nel corso della terza puntata, andata in onda domenica 27 gennaio [VIDEO]alle ore 21.30 circa, su Canale 5, la protagonista della serie ha dovuto fare fronte allo strano tentato suicidio di una paziente, affetta da depressione post partum. Questo avvenimento sta spingendo ancora di più la dottoressa ad aprire il centro donna tanto criticato.

L’incontro con una ex paziente, ricoverata anni prima nello stesso periodo di Michela Monti, sta spianando la strada a rivelazioni inaspettate.

Il reparto di ginecologia scosso da eventi inaspettati

Nel frattempo tra Giacomo e Francesca la storia procede nonostante gli alti e bassi. Lui si è offerto di pagare i debiti della ragazza. Il reparto di ginecologia è stato, poi, scosso da un evento inaspettato. Alma e Viola, una coppia di ragazze omosessuali, sono state aggredite. Quest’ultima è incinta ed ha rischiato di perdere il bambino, e non solo. Le due ragazze potrebbero perdere anche le loro figlie, dal momento che, secondo la legge italiana, non potrebbero rimanere con loro.

L’episodio si è concluso con la dottoressa Giò sempre più vicina alla verità sul caso di Michela Monti, ma quello che dovrebbe emergere potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la vita della rinomata ginecologa.