Annuncio

Annuncio

Lunedì 28 gennaio, nuovo appuntamento in prima serata su Rai 1 con Anna Valle, Alessio Boni e i giovani attori protagonisti della fiction La compagnia del cigno. La serie ideata e diretta da Ivan Cotroneo che sta riscuotendo un largo successo di pubblico. Infatti, i dati Auditel parlano di un 21% di share in tutte le puntate andate settimanalmente in onda a partire dal 7 gennaio. Un dato confermato anche lunedì scorso in coincidenza con l’esordio di Adrian, la serie animata firmata da Adriano Celentano, su Canale 5.

L’attesa è ora tutta per la quinta puntata [VIDEO], nonché penultimo appuntamento con La compagnia del cigno, in onda lunedì alle 21.20 sugli schermi di Rai 1.

Anticipazioni: Matteo dice la verità

Le anticipazioni sul primo episodio della quinta puntata, intitolato ‘Scoperte’, ci rivelano che Matteo troverà finalmente la forza di dire a tutti la verità sulla morte di sua madre.

Advertisement

Comprendendone il dolore, i suoi compagni lo perdoneranno immediatamente e senza alcuna esitazione per le bugie in precedenza dette. Intanto Sara, dopo aver corso seriamente il rischio di essere urtata con violenza da un'auto, evidenzierà per la prima volta tutta la sua fragilità data dalla sua condizione di ipovedente. Mentre Rosario prenderà atto che dovrà dislocare a Firenze con la mamma come stabilito dalla sentenza del giudice.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Rinascere’, assisteremo ad ulteriori colpi di scena. In particolare, Marioni metterà al corrente i suoi allievi che intende abbandonare l'orchestra [VIDEO]. Sentendosi fin troppo responsabile di quanto, Matteo proverà a fargli cambiare idea. Ma sarà proprio il dialogo con l’uomo a far capire al giovane che il Maestro si trova di fronte a una dolorosa circostanza della vita e che, in questo momento, la stessa orchestra può retrocedere al ruolo di priorità secondaria.

Advertisement

Nel mentre Rosario riuscirà ad ottenere il permesso di restare a Milano fino al saggio, ma rimarrà spaventato dall'idea di doversi comunque separare dai suoi compagni.

La compagnia del cigno, tutti gli episodi disponibili in streaming su RaiPlay

In chiusura segnaliamo che La compagnia del cigno sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. E che, se si è perso qualche puntata, o se si vuole solo rivederla, sempre sullo stesso portale Rai sono disponibili in streaming tutti gli episodi della serie fin qui trasmessi, che si possono rivedere comodamente in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Mentre lunedì prossimo, 4 febbraio, La compagnia del cigno saluterà gli spettatori con la messa in onda da parte di Rai 1 della sesta e ultima puntata. Ma visto il grosso successo ottenuto non è da escludere che anziché un addio non sia solo un arrivederci a una seconda stagione, chissà.