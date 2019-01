Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda nei prossimi giorni sulle reti Mediaset, riguardano Diego Alday, interpretato dall'attore spagnolo Ruben De Eguia. Diego, infatti, sarà l'oggetto del piano diabolico di Ursula e la figlia Olga Dicenta, intenzionate ad ucciderlo per allontanarlo per sempre da Blanca.

Una Vita, trame: Diego è malato

Diego diventerà il protagonista delle nuove puntate di Una Vita. L'uomo, infatti, rivelerà al padre Jaime di essere affetto da una brutta malattia [VIDEO].

Inoltre gli chiederà di perdonarlo per tutte le sevizie che ha dovuto sopportare a causa della diabolica Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro).

Dagli spoiler si apprende che la nuova 'darklady' scoprirà che il giovane si è rifiutato di consultare un medico nonostante abbia problemi con la vista e alla deambulazione.

Diego, infatti, sverrà in parecchie circostanze a causa di crisi sempre più frequenti. In questa circostanza, l'uomo sarà accudito da Olga, visto che sua madre l'aveva incaricata di sedurlo per evitare un ritorno di fiamma con Blanca. La darklady, infatti, ha intenzione di sottrarre il figlio alla moglie di Samuel, al fine di 'crescerlo' come se fosse suo.

Durante una notte, Diego si ricoprirà di lividi dopo la comparsa di una febbre violentissima. Infine, il giovane inviterà la figlia ritrovata di Ursula Dicenta a lasciare l'abitazione, in quanto vuole vivere il suo dolore in solitudine.

Una Vita, anticipazioni: Ursula ordina ad Olga di uccidere Diego

Le trame delle puntate [VIDEO] di Una Vita, in onda nelle prossime puntate su Canale 5, svelano che la Dicenta farà credere ad Olga che il ragazzo abbia fatto l'amore con lei solo per dimenticare Blanca (Elena Gonzalez).

Inoltre le farà credere che il giovane abbia approfittato della sua buone fede.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Olga deciderà di portare a termine il piano architettato dalla malvagia madre, dopo essersi fatta convincere dalle sue belle parole. Dall'altro canto, la darklady chiederà ad Olga di uccidere Diego, aggiungendolo del veleno ai suoi medicinali. La giovane, all'inizio cercherà di tirarsi indietro per poi farsi soggiogare dalla madre, decisa a cambiare le sorti del figlio che aspetta Blanca. Diego morirà per mano di Olga? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.