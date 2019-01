Annuncio

Lunedì 28 gennaio è andata in onda la quinta puntata della nuova fiction di Rai1 “La compagnia del cigno”. La serie è diretta da Ivan Cotroneo con Anna Valle, Alessio Boni e diversi altri attori molto famosi. La puntata, che è andata in onda lunedì, è stata caratterizzata, come di consueto, da due episodi. Il primo si intitolava “Scoperte” mentre il secondo aveva come titolo “Rinascere”. Entrambi gli episodi hanno messo in evidenza alcune delle fragilità più recondite dei membri della compagnia.

Chi ha perso la puntata potrà recuperarla in tv e in streaming.

Dove rivedere la puntata del 28 gennaio de La compagnia del cigno

Per rivedere la quinta puntata de La compagnia del cigno basterà avere a disposizione un personal computer e un'adeguata connessione internet.

Dopodiché basterà recarsi all'interno del sito web 'Rai Play' e cliccare sugli episodi interessati.

RaiPlay è disponibile anche in formato app. Ciò consente di vedere le fiction della tv di Stato anche attraverso uno smartphone o un tablet.

Infine, si può aspettare la messa in onda in televisione [VIDEO] della quinta puntata che verrà replicata venerdì 1 febbraio sul canale di Rai Premium alle ore 21.20.

Episodio numero 9 'Scoperte'

L’episodio numero 9 de “La Compagnia del cigno” si è aperto con un colpo di scena inaspettato. Tutti i membri del conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Milano si sono trovati dinanzi le loro più grandi paure e non hanno potuto fare a meno di tirarle fuori. Tutto è partito da Matteo, il quale ha confessato ai suoi amici la verità su sua madre e si è scusato per aver mentito per tutto questo tempo.

Questo avvenimento ha dato spunto agli altri membri della compagnia di rivelare delle confessioni inaspettate. La seconda a parlare è stata Sofia, la quale ha confessato la sua enorme paura di perdere il fratellino. Robbo, invece, teme di essere separato dalla sorella. Rosario, intanto, ha timore del futuro: nella puntata di lunedì, infatti, ha ricevuto la notizia secondo cui dovrà seguire la madre a Firenze.

Sonia, invece, sta lottando contro la sua malattia, la ragazza è ipovedente e, man mano, inizia a ricordare sempre meno il volto delle persone che ama.

Riassunto episodio numero 10 'Rinascere'

Per quanto riguarda l’episodio numero 10, invece, si è aperto con il maestro Luca Marioni [VIDEO]che si è reso protagonista di una comunicazione sconvolgente: non seguirà più l’orchestra. Ormai, è troppo preso da altre questioni, specie dalle liti con Irene che non vuole saperne di tenere il bambino. Matteo ha provato a convincerlo a tornare ma senza ottenere alcun risultato.

La madre di Rosario, invece, si è convinta a lasciare che il figlio rimanga fino al saggio di fine anno con i suoi amici prima di trasferirsi a Firenze. Il ragazzo, però, continua ad essere angosciato all’idea che dovrà lasciare tutte le persone a cui vuole bene.