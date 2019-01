Annuncio

Annuncio

Ieri sera tra le varie storie che sono state raccontate nel corso della nuova puntata di C'è Posta per te in onda su Canale 5 vi era anche quella di tre fratelli, contattati dalla redazione per conto del padre che non li vedeva da svariati anni. Antonio, Salvatore e Michele sono stati abbandonati dall'uomo in tenera età e sono stati cresciuti dallo zio, che ieri sera era presente in studio al momento della "sorpresa". In queste ore, però, i tre fratelli hanno sorpreso tutti sui social con un post in cui davano l'addio ad un loro zio e tutti hanno pensato che si trattasse proprio di Francesco, protagonista della storia di ieri. [VIDEO] Ma come è stato poi spiegato, si tratta di un altro loro parente.

Lutto per i tre fratelli protagonisti di C'è posta per te di ieri

Chi ha seguito la storia di ieri a C'è posta per te ha avuto modo di vedere che i tre fratelli hanno speso soltanto parole positive nei confronti dello zio presente in studio, che li ha cresciuti dopo che il vero padre li aveva abbandonati e aveva fatto perdere le sue tracce.

Advertisement

Ed è stato proprio lo zio a spingere il padre a compiere tale gesto a C'è posta per te e a chiedere scusa ai tre figli, che non vedeva da svariati anni.

Alla fine, però, soltanto due figli su tre hanno scelto di aprire la busta e quindi di incontrare il padre: il terzo non ce l'ha fatta e, dopo aver chiesto scusa allo zio, ha aggiunto che se avesse tolto la busta sarebbe stato falso in quanto il padre non c'è mai stato nella sua vita e non voleva che adesso ne facesse parte.

Ma un colpo di scena di questa vicenda è arrivato poco dopo il racconto della storia in televisione, quando uno dei tre fratelli ha condiviso la foto che era stata postata sulla pagina ufficiale Instagram di C'è posta per te e ha aggiunto la didascalia: "Sarai fiero di me zio. Guardami da lassù".

Il messaggio d'addio sui social: 'Guardami da lassù'

Un messaggio a dir poco choc, che ha subito spiazzato i fan della trasmissione di Maria De Filippi, i quali credevano che lo zio in questione fosse proprio quello protagonista della storia in tv.

Advertisement

I migliori video del giorno

E invece le cose non stanno così, visto che dopo il grande clamore che questo messaggio social aveva scatenato in rete uno dei tre fratelli ha voluto fare chiarezza, facendo così sapere che lo zio scomparso non è quello che li ha cresciuti e che ha partecipato alla puntata di C'è posta per te [VIDEO] trasmessa ieri sera su Canale 5.

Trattasi di un altro zio e quindi non di Francesco, che per fortuna sta bene. Anche il pubblico social ha tirato un sospiro di sollievo, avendo apprezzato moltissimo quell'uomo per la sua bontà d'animo.