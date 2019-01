Annuncio

E' tornato in onda sui canali Sky l'appuntamento con Masterchef Italia 8, il fortunato cooking show, che resta uno dei più seguiti e apprezzati dal pubblico televisivo italiano, in grado di attirare l'attenzione e anche le critiche ad ogni appuntamento televisivo. Nella prima puntata è andata in scena la presentazione dei nuovi concorrenti che quest'anno si metteranno in gioco per conquistare il titolo di Masterchef d'Italia, un appuntamento segnato anche dall'arrivo del nuovo giudice Giorgio Locatelli. [VIDEO]

Dove vedere la prima puntata di Masterchef Italia 8 in streaming

Nel caso in cui ieri sera non avete seguito la prima puntata di Masterchef Italia 8 in prima visione assoluta sui canali Sky, vi ricordiamo che potete pur sempre rivederla in replica streaming online.

Tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch, infatti, hanno la possibilità di rivedere questo primo appuntamento con il cooking show in streaming direttamente da tablet oppure da telefono cellulare grazie all'applicazione free Sky Go.

In questo modo, quindi, potrete rivedere il primo appuntamento del programma in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno o pullman, dato che vi basterà avere una buona connessione Internet sul vostro dispositivo mobile e il gioco sarà fatto.

La prima puntata di Masterchef Italia, inoltre, verrà ritrasmessa in replica anche nel corso della settimana su SkyUno, sia in daytime che in seconda serata. Niente da fare, invece, per tutti gli appassionati del cooking show che non sono abbonati alla pay tv satellitare.

Masterchef 8 non verrà trasmesso in chiaro su Tv8

A differenza di quanto accade con le puntate di X Factor, infatti, possiamo annunciarvi che quelle di Masterchef Italia 8 non saranno trasmesse in chiaro su Tv8. Al momento, infatti, non è prevista la messa in onda del programma, la quale, di solito, viene mandata in differita qualche mese dopo la finalissima.

Tra le novità di questa ottava edizione del fortunatissimo programma, vi segnaliamo in primis l'arrivo di Giorgio Locatelli, il nuovo giudice che si aggiunge ai tre volti storici di Masterchef: [VIDEO] parliamo di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich.

Anche quest'anno, il vincitore finale del programma, si porterà a casa un premio di 100 mila euro e in più potrà pubblicare il suo primo libro di ricette, edito da Baldini e Castoldi. Dalla prossima settimana, la sfida tra i concorrenti entrerà nel vivo della gara.