Julieta è uno dei personaggi più amati della soap e nei suoi tratti ricorda un po’ l'indimenticabile Pepa: nelle puntate che saranno trasmesse in Italia nel prossimo periodo, probabilmente intorno a metà febbraio, si vedrà la Uriarte, letteralmente all'attacco contro Prudencio.

Anticipazioni Il Segreto: Saul è vivo, Julieta punta una pistola contro Prudencio

Attenzione, quindi, ai numerosi colpi di scena che ci attendono nelle prossime puntate: come già molti sanno, Julieta cercherà di sedurre Fernando [VIDEO] e, riuscendoci, scoprirà finalmente che l’unico colpevole della morte del suo amato è Prudencio.

Per questa ragione deciderà di vendicarsi.

La ragazza si armerà della stessa pistola utilizzata per uccidere il fratello e, in accordo con Fernando, otterrà un incontro nel bosco di Puente Viejo con Prudencio.

Dopo averlo ripetutamente minacciato, gli punterà contro la pistola e starà per fare fuoco, ma proprio in questo frangente avverrà il grande cambiamento della trama.

Infatti Saul, in realtà vivo, comparirà improvvisamente e chiederà alla sua amata di non compiere il gesto estremo; Julieta, felicissima di potersi ricongiungere con lui, rinuncerà al suo progetto e deciderà di impegnarsi nel tentativo di salvare Raimundo e Francisca dalle grinfie del perfido Fulgencio, tornato a Puente Viejo per la sua sete di vendetta.

Julieta e Saul vogliono ufficializzare il fidanzamento

Una svolta si avrà nel momento in cui Saul sarà scagionato dal processo che lo voleva colpevole per l'omicidio di Ignacio Valquero; Julieta deciderà di vivere il grande amore che prova per lui alla luce del sole, senza dover rendere conto ai paesani e a Prudencio dei suoi passi.

In un momento di forte ira, prenderà la pistola di Prudencio e gliela punterà in fronte, minacciandolo di ucciderlo senza alcun tipo di ripensamento nel caso in cui volesse ostacolare la sua relazione con Prudencio. La ragazza restituirà l'arma all'ex marito e gli dirà che, nel caso ce ne fosse bisogno, saprebbe alla perfezione quale erba velenosa somministrargli per ucciderlo.

Un grande colpo di scena si avrà quando la Uriarte e Saul decideranno di farsi vedere insieme al matrimonio [VIDEO] di Isaac e Antolina: come sarà vista la coppia dai paesani di Puente Viejo? Prudencio rinuncerà a tormentare la coppietta? In attesa di scoprirlo continuiamo a seguire le evoluzioni della soap opera Il Segreto.