Advertisement

Advertisement

È una Sara Affi Fella senza filtri quella che si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi nel numero uscito il 9 gennaio: nell'intervista, l'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO] ha inconfessato di aver mentito per mesi mentre era in tv, ma ha anche lanciato frecciatine non da poco ad alcuni suoi ex fidanzati. Di Luigi Mastroianni la napoletana ha detto che si è tolta un peso quando si sono lasciati, di Nicola Panico che è colpevole quanto lei di tutto quello che è successo, mentre l'unico per il quale la ventenne ha avuto dolci parole è il calciatore Vittorio Parigini, con il quale si è risentita nel periodo di Natale.

Leggi anche Andrea Damante si tatua una ragazza sul braccio: i fan pensano subito a Giulia De Lellis

Sara punta il dito contro Nicola: "Lui mi ha spinta a continuare a mentire"

L'intervista che Sara Affi Fella ha rilasciato a Chi è molto toccante: la ragazza ha parlato per la prima volta del periodo drammatico che ha vissuto quando tutti sono venuti a conoscenza delle tante bugie che ha raccontato quando era a Uomini e donne.

Advertisement

La napoletana ha confessato di essere diventata anoressica e di essere tutt'ora seguita da uno psicologo, ma ci ha tenuto a chiedere scusa alle persone che ha preso in giro quando era una tronista.

"Maria De Filippi perdonami, ero drogata di Tv" [VIDEO]: questa la richiesta che ha fatto la giovane tra le lacrime sulle pagine della rivista di Gossip che ha raccolto il suo primissimo sfogo dopo lo "scandalo" che l'ha travolta lo scorso autunno. L'ex protagonista del Trono Classico ha ripercorso mentalmente tutti i momenti che hanno contraddistinto la sua contestata partecipazione al programma di Canale 5, arrivando a puntare il dito contro una persona che, a suo parere, sarebbe colpevole tanto quanto lei.

Stiamo parlando di Nicola Panico, l'uomo con il quale la ventenne è stata fidanzata in gran segreto mentre cercava l'amore sul piccolo schermo; secondo la Affi Fella, infatti, il suo ex compagno l'avrebbe spinta più volta a portare a termine il loro piano quando lei voleva mollare tutto.

Advertisement

"Lui mi diceva che dovevo continuare perché era un'opportunità unica. È sempre stato d'accordo con me ma, quando ha saputo che mi ero invaghita di un altro (Vittorio Parigini), ha deciso di vendicarsi raccontando tutto a modo suo" ha fatto sapere Sara tramite Chi.

Sara si vede ancora con Nicola Panico? L'indiscrezione

Sulla breve relazione che ha avuto con Luigi Mastroianni dopo la scelta a Uomini e Donne, l'ex tronista ha detto: "Dopo averlo scelto in trasmissione, ho capito che non era amore. Ho tentato di conoscerlo lontano dalle telecamere, ma non è mai decollato il nostro rapporto". Al giornalista di Chi che gli domandava che sensazione ha provato quando lei e il siciliano si sono lasciati, la Affi Fela ha risposto sinceramente: "Mi sono tolta un peso".

La relazione che ha avuto con Vittorio Parigini prima che Nicola Panico raccontasse a tutti la verità, per Sara è stata molto importante e durante l'intervista la giovane ha confessato: "Quando ha scoperto tutto, mi ha lasciata e ha fatto bene.

A Natale, però, ci siano risentiti per gli auguri ed è stata una bella sensazione". A cozzare con le dichiarazioni che la napoletana ha fatto, però, è arrivata una segnalazione che alcuni blog hanno immediatamente riportato: pare che la Affi Fella sia stata avvistata nel pomeriggio dell'8 gennaio a Venafro mentre scendeva dall'auto di Nicola e si dirigeva in un bar dove la aspettavano alcuni amici.

Qualora quest'indiscrezione dovesse essere vera, vorrebbe dire che la ragazza ha mentito ancora quando ha raccontato a Chi che per il suo ex fidanzato prova solo affetto e che oggi è una single con la voglia di ricominciare a vivere.