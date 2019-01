Annuncio

Annuncio

Lunedì 7 gennaio ha ripreso il via su Canale 5 lo show televisivo 'Avanti un altro' condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione del maestro Luca Laurenti. La trasmissione fa leva da anni sulle gag simpatiche messe in atto dal presentatore e dai vari protagonisti che si avvicendano nel programma. Nella puntata [VIDEO]del 10 gennaio però si è verificato un episodio che ha lasciato perplessi i telespettatori. La scena in questione è avvenuta quando era presente in studio Daniel Nilsson che dalla prima fortunata edizione di 'Avanti un altro' impersona il Bonus.

Laurenti, storica spalla del conduttore romano, chiamato a porgere una domanda a un concorrente si è impappinato nella lettura, scatenando l'ilarità del valletto svedese. Bonolis, ripreso dalle telecamere ed evidentemente innervosito, ha tirato uno schiaffetto a Nilsson apostrofandolo con 'coso' e avvisandolo di ridere della sorella del fratello ma non del suo amico, aggiungendo al ragazzo per due volte consecutive di stare al proprio posto.

Advertisement

In studio nei minuti seguenti allo sfogo di Bonolis è sceso il gelo; ciò potrebbe significare che non si trattasse di finzione televisiva. Tra l'altro il Bonus dopo aver ricevuto lo schiaffo avrebbe detto al presentatore di fare piano.

In rete impazza in video con lo sfogo di Bonolis

Dopo la messa in onda della trasmissione il video in cui Bonolis ha colpito in volto Nilsson con uno schiaffetto è rimbalzato in rete ed è stato riportato da tutti i siti. Ora non è chiaro se l'ilarità del Bonus abbia fatto scattare l'ira del conduttore o se si tratti di un episodio preparato ad hoc per creare pathos tra i telespettatori; certo è che il dubbio rimane non soltanto tra il pubblico televisivo ma anche tra gli spettatori presenti considerato il clima imbarazzato che si è notato in studio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ricordiamo che il [VIDEO]successo di 'Avanti un altro' è dovuto in gran parte all'imprevedibilità delle puntate e lo schiaffo al Bonus potrebbe fare parte di un siparietto, tenendo conto che il presentatore oltre alle parole sgarbate rivolte a Nilsson ha aggiunto 'Da quando ci hanno eliminato dai mondiali questi svedesi li ammazzerei' riferendosi al Paese di appartenenza del Bonus. Ora se si è trattato di una goliardica messa in scena o di uno scatto nervoso da parte del presentatore non è possibile saperlo. Per molti tutto era stato preparato ad arte per creare il teatrino ilare che da sempre fa parte della conduzione televisiva di Bonolis.