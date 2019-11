Gemma Galgani, assoluta protagonista del trono over da dieci anni, spesso è stata criticata dai telespettatori. Molti ritengono che la dama debba chiudere questo capitolo televisivo e lasciare definitivamente 'Uomini e donne' . Maurizio Costanzo dalla pagine di un settimanale ha preso le difese della dama torinese

Costanzo risponde: 'Gemma è una delle protagoniste più amate, criticate e apprezzate di Uomini e Donne'

Maurizio Costanzo dal settimanale 'Nuovo' ha risposto a una lettrice che si lamentava della presenza di Gemma nella trasmissione 'Uomini e donne'.

La lettrice ha chiesto al giornalista il motivo per il quale Maria De Filippi continuasse a volerla nel programma. Il conduttore ha risposto che non avrebbe senso mandare fuori dalla trasmissione un personaggio che funziona. Ha spiegato alla lettrice che i continui battibecchi con Tina Cipollari, storica opinionista del dating show Mediaset, hanno appassionato e continuano a coinvolgere il pubblico da anni.

Costanzo, inoltre, ha sottolineato come la dama torinese sia sui social una delle protagoniste di 'Uomini e Donne' più amate, criticate e apprezzate. Costanzo su 'Nuovo' non ha nascosto che qualche telespettatore possa sentirsi infastidito dai continui litigi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari asserendo, però, che la gran parte del pubblico di 'Uomini e Donne' tifi per la sessantanovenne torinese sperando che prima o poi riesca a trovare l'uomo giusto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Intanto la vita sentimentale di Gemma Galgani nelle ultime puntate è stata messa a dura prova dalla rottura con il torinese Jean Pierre con cui, da alcune settimane, aveva intrapreso una dolce conoscenza. Il cavaliere, nell'ultima puntata trasmessa, ha liquidato Gemma affermando di non provare sentimenti nei suoi confronti e la Galgani, tra le lacrime, ha subìto una nuova delusione.

In studio arriva un nuovo corteggiatore per Gemma

Gli estimatori di Gemma Galgani si augurano che finalmente la dama torinese possa incontrare un uomo che le faccia dimenticare le delusioni passate e le news sulle ultime registrazioni sembrerebbero puntare su risvolti positivi.

Il 26 ottobre, negli studi Mediaset, si sono registrate le nuove puntate e all'orizzonte si sono palesate nuove prospettive per la dama torinese. Maria De Filippi a metà registrazione ha presentato a Gemma un nuovo corteggiatore di origine venezuelana di 57 anni. L'uomo ha espresso parole lusinghiere nei confronti della signora Galgani definendola una donna molto elegante. Gemma ha mostrato un forte interesse nei confronti del nuovo corteggiatore e Tina Cipollari, per creare un'intimità tra i due, ha proposto a entrambi il gioco dell'uva.

Speriamo che il nuovo arrivato addolcisca il periodo poco fortunato della dama torinese che proprio in questi giorni su 'Nuovo Tv' ha subito un attacco non soltanto da Tina Cipollari che l'ha definita falsa e interessata soltanto alla visibilità, ma anche dall'ex fidanzato fiorentino Giorgio Manetti. L'ex cavaliere toscano dalle pagine del settimanale ha asserito che una donna che accetti di farsi maltrattare, denigrare e insultare in televisione come fa Gemma potrebbe anche fidanzarsi con due uomini senza lasciare il programma.