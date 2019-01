Annuncio

Jeff Preston Bezos, il creatore di amazon, rischia grosso: potrebbe perdere il primato sul podio dei miliardari [VIDEO]. La moglie MacKenzie Tuttle, invece, potrebbe sorpassare la donna più ricca del mondo! Dopo 25 anni di matrimonio e quattro figli, il patron di Amazon e MacKenzie avrebbero deciso, di comune accordo, di firmare le carte del divorzio. Lo ha annunciato il signor Bezos sul suo profilo ufficiale di Twitter: “Resteremo amici”. Ha speso bellissime parole per la vita matrimoniale che ha avuto insieme alla signora Tuttle.

Entrambi si sentono molto fortunati a essersi incontrati e, nonostante tutto, resteranno per sempre amici. Con il divorzio in atto, cosa succederà al patrimonio del signor Bezos?

La coppia non aveva firmato accordi prematrimoniali

Il divorzio sarà ricordato non solo come il primo divorzio Vip dell’anno, ma anche quello più ricco della storia statunitense.

Il Bloomberg Billionaires Index ha svelato che il patrimonio di Bezos sfiora i 137 miliardi di dollari. Quando si sposarono, nel lontano 1993, Jeff e MacKenzie Tuttle non firmarono nessun accordo prematrimoniale. Nello Stato americano di Washington, in assenza di accordo prematrimoniale, in caso di divorzio i guadagni e i debiti devono essere spartiti in maniera equa. Quindi, alla donna spetterà la metà della quota di Bezos, pari al 16,3 per cento, diventando così una delle maggiori azioniste di Amazon. Nel dettaglio, infatti, agli ex coniugi spetteranno circa 68 milioni di dollari a testa. In questo momento, la donna più ricca del mondo è la figlia del fondatore di Walmart. Infatti, il suo patrimonio conta circa 46 milioni di dollari. Con il divorzio, MacKenzie Tuttle potrebbe assicurarsi il titolo della donna più ricca del mondo.

“Il patron di Amazon ha un’amante”: lo scoop lanciato dal tabloid vicino a Trump

Il motivo del divorzio sarebbe un’altra donna con la quale Jeff Bezos avrebbe una relazione da almeno 8 mesi. A rivelare il presunto tradimento del patron di Amazon [VIDEO] è stato il tabloid National Enquirer. La foto scottante pubblicata dal tabloid vicinissimo a Donald Trump, immortala il signor Bezos e Lauren Sanchez in atteggiamenti molto intimi. Quest’ultima è la moglie di Patrick Whitesell, uno degli agenti più potenti di Hollywood. I due presunti amanti sono stati visti insieme in diversi eventi mondani in atteggiamenti ben più che amichevoli. Secondo i rumors, il marito della Sanchez e la moglie del signor Bezos sarebbero a conoscenza della loro relazione clandestina.