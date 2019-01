Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Lolita interpretata dall'attrice Rebeca Alemany. La serva, infatti, sarà molto preoccupata per le sorti di Antonito, rinchiuso in carcere, tanto da chiedere l'intervento di Felipe Alvarez Hermoso.

Antonito viene arrestato

Le conseguenze dell'arresto di Antonito Palacios saranno teatro delle prossime puntate di Una Vita.

Leggi anche Beautiful puntate dal 13 al 19 gennaio: Liam confessa di aver sparato a Bill

Tutto inizierà quando il fratello di Maria Luisa si farà convincere dalla parole di un elegante signore anziano che lo spingerà a diventare suo socio con la promessa che diventerà ricco.

Advertisement

Belarmino, infatti, avrà intenzione di edificare alcuni monumenti in onore di alcuni soldati morti in guerra a Cuba chiedendo un contributo al comune. Ma ecco che l'anziano eviterà di presentarsi alle riunioni del municipio alle quali presenzierà solo il Palacios. Qui si farà consegnare da un consigliere comunale una cospicua somma di denaro, che Belarmino pretenderà che venga nascosta in casa sua. I soldi spariranno all'improvviso mentre Belarmino si dileguerà nel nulla. A questo punto Antonito comprenderà di essere stato ingannato ed acquisterà due biglietti per fuggire in Italia per evitare di finire nuovamente nei guai. L'ispettore Mendez arresterà il Palacios [VIDEO] in quanto sospettato di essersi impossessato dell'ingente bottino sottratto al comune per poi abbandonare la Spagna.

Lolita chiede l'aiuto di Felipe

Le trame delle puntate di Una Vita in onda a marzo svelano che Ramon crederà che Antonito si sia inventato addirittura la figura di Belarmino mentre Lolita crederà alla versione dell'adorato fidanzato.

Advertisement

Per questo motivo la serva chiederà al marito di Trini di concedere una seconda possibilità ad Antonito e assumere un legale ma il padre di Maria Luisa si rifiuterà di farlo. A questo punto Lolita penserà di rivolgersi a Felipe Alvarez Hermoso che all'inizio rifiuterà l'incarico.

Ma ecco che Lolita convincerà l'avvocato a prendere a cuore la difficile situazione del Palacios ricordandogli che non aveva ancora pagato il suo servizio tanto da estorcergli un sì. Infine Victor e Liberto ammetteranno di aver incontrato più volte il misterioso Belarmino tanto che Ramon accetterà di adottare la strategia difensiva messa in atto dal marito di Celia. Antonito verrà liberato? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.