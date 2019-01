Annuncio

Questa settimana in edicola ci sarà una nuova edizione del settimanale Chi, che sarà molto più interessante per via dell'intervista a Serena Grandi, che ha parlato del dramma che ha vissuto nelle scorse settimane. A novembre ha scoperto di avere un tumore al seno che le è stato asportato a dicembre, una situazione che non si aspettava.

Il carcinoma al seno era di 5 centimetri

Serena Grandi ha 60 anni ed è una delle attrici più amate in Italia, visto e considerato che ha fatto sognare milioni di italiani con i suoi film.

La sua vita non è mai stata banale e spesso l'ha portata a superare ostacoli difficili, tra cui un cancro al seno scoperto e operato da poco. "Me li ero portati a Roma nella borsa, una bassotta ed un chihuahua.

Avevo dolore ad un seno, che mi ha fatto prendere la convinzione che fosse una botta". Insomma, Serena ha scoperto del suo male grazie ai suoi amati cani e purtroppo non era una botta, bensì un carcinoma di 5 centimetri.

"Da quel giorno mi hanno rivoltato come un calzino con Tac, risonanze magnetiche e biopsie, fino alla scoperta del carcinoma che era posto sotto il grasso che mi era stato messo per il lifting al seno, che avevo effettuato a febbraio".

L'operazione è arrivata il 19 dicembre ed è andata bene [VIDEO], anche se per l'attrice vivere senza un seno è molto difficile. "Dicono che la malattia cambi le persone ma a me non mi ha cambiata, anche se sento che il mio corpo mi ha tradita. Ho basato la mia vita su due seni enormi e ora il seno piccolo mi dà molto fastidio". Parole forti che dimostrano la sofferenza dell'attrice, anche se alla fine ha voluto sdrammatizzare questa situazione difficile e particolare, con una frase laconica: "Il seno piccolo da pure meno fastidio e le camicie mi entreranno subito".

Serena e Corinne Clery ora sono amiche

Il periodo che sta vivendo Serena Grandi è molto complicato e a sorpresa al suo fianco non c'è solo il figlio Edoardo, visto che anche la sua "nemica" Corinne Clery la sta aiutando molto con la sua vicinanza.

"E' stata la mia nemica, ma ora mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita. Questa è la vera amicizia femminile e adesso capisco che nella vita conta il volersi bene [VIDEO]". Parole molto belle quelle di Serena Grandi, che dopo gli screzi durante il GF Vip ha deciso di mettere da parte il rancore verso Clery, dimostrando che nella vita vicissitudini e inimicizie possono essere sempre superate, a patto che ci sia la buona volontà da ambo le parti.