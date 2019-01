Annuncio

Giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su canale 5, prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, anche quest'anno condotta da Alessia Marcuzzi, coadiuvata in studio da due nuove opinioniste, Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Stando alle anticipazioni su quanto vedremo in diretta tv nella prima puntata, veniamo a sapere che una sorpresa attenderà i sedici naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Nel corso della serata, infatti, la conduttrice svelerà loro, il nome del vero inviato dell'Isola di quest'anno [VIDEO]e sicuramente desterà non poco stupore tra i concorrenti.

Anticipazioni Isola dei Famosi del 24 gennaio: svelati i nomi dei naufraghi

Tutto pronto per la messa in onda della prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi e che verrà trasmessa in prima serata su canale 5 giovedì 24 gennaio.

Durante la diretta di domani sera conosceremo i nomi dei sedici naufraghi che sbarcheranno in Honduras, ai quali si aggiungerà anche il vincitore di 'Saranno isolani', il contest di Mediaset creato prima dell'inizio del reality. I concorrenti, dunque, dovranno cavarsela sfidando la natura selvaggia e imparando a sopravvivere con i pochi mezzi a disposizione. Il kit di sopravvivenza, messo loro a disposizione dalla produzione, prevede due costumi da bagno e completi intimi, due felpe, due paia di scarpa, due pantaloni e un k-way. Oltre a ciò ogni naufrago potrà portare con sé un massimo di tre oggetti personali, come ad esempio, spazzolino, rasoio e pettine.

Prima puntata, sorpresa per i naufraghi: Alvin è il vero inviato dell'Isola dei Famosi

Grande attesa, dunque, per la messa in onda della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, in cui Alessia Marcuzzi farà conoscere al pubblico il nome dei sedici naufraghi che sbarcheranno sulle spiagge honduregne.

Tra i tanti nomi, ricordiamo che faranno parte del reality di quest'anno anche Paolo Brosio, Jo Squillo, Riccardo Fogli, Marina La Rosa e Kaspar Capparoni. Dalle anticipazioni veniamo, inoltre, a sapere che un colpo di scena attenderà i concorrenti già nella puntata del 24 gennaio [VIDEO], dove Alessia Marcuzzi comunicherà loro che non sarà Filippo Nardi l'inviato di questa edizione, bensì Alvin, che tutti credono un naufrago a tutti gli effetti. Alvin torna sì all'Isola dei Famosi, ma nelle vesti di inviato, ruolo già ricoperto con successo in anni passati.

Non resta che sintonizzarsi su canale 5 domani, giovedì 24 gennaio, a partire dalle 21,20, per scoprire tutte le novità riguardanti la nuova edizione dell'Isola dei Famosi.