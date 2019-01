Annuncio

Annuncio

Torna Un posto al Sole con le trame degli episodi che andranno in onda da lunedì 21 fino al 25 gennaio sul canale televisivo Rai 3. La settimana scorsa si è conclusa con il malessere che ha colpito improvvisamente Roberto Ferri, dopo essere uscito dai Cantieri Flegrei, sorpreso e sotto shock per aver scoperto che Alberto Palladini è tornato. Personaggio da non dimenticare è quello di Rossella che non riesce a trovare pace riguardo la recente conclusione della sua relazione con Patrizio.

Leggi anche Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 25 gennaio: Riccardo non si sposa

La donna credeva di aver fatto centro nel cuore di Diego. Intanto, il Giordano ha confessato di provare ancora qualcosa per Beatrice, spezzando il cuore della giovane. Nelle prossime puntate della celebre serie 'UPAS', che andranno in onda questa settimana, sarà possibile concentrarsi su due storie particolarmente intrecciate: in seguito al ricovero di Roberto in ospedale, l'uomo sarà costretto a lottare tra la vita e la morte, mentre Diego capirà di sentire la forte mancanza di Beatrice

Un Posto al Sole: Roberto e la sua 'battaglia'

Gli episodi della famosa soap [VIDEO] si aprono con Roberto, aiutato e soccorso da Alberto e immediatamente portato in ospedale.

Advertisement

Subirà un intervento d'urgenza al cuore e solo i medici potranno fare qualcosa per salvarlo. L'attesa e la paura sale per Marina e Filippo, che sperano in un miglioramento da parte di Ferri.

Raffaele non riesce a trovare un modo per convincere Patrizio a ricominciare il corso ad Alba. Diego sarà il personaggio principale che riuscirà a gestire la situazione al meglio, tentando di supportare il fratello, che ancora non sa del bacio segreto che c'è stato tra lui e Rossella. Colei che si fa coraggio è Michele che prova in tutti i modi a denunciare i ripetuti episodi di bullismo, accaduti anche in ambito scolastico. Il reporter e giornalista cercherà l'aiuto e il supporto di Scheggia che non dimostra collaborazione.

Trame 'UPAS': Rossella e Patrizio alla fine

Rossella, nonostante la tristezza, con coraggio affronta Patrizio.

Advertisement

Quest'ultimo, dopo aver scoperto la verità, proverà una forte delusione che provocherà in lui una reazione non prevista [VIDEO]. Tutta questa situazione lo porterà a pensare al suo futuro poiché ha il sogno di diventare chef.

Diego si accorgerà di amare ancora Beatrice, ma non saprà come comportarsi. Nel frattempo, Giulia avrà la forte certezza che Manlio maltratterà Adele. Infine le anticipazioni della fiction svelano il ritorno di Franco in palestra che avrà la necessità di cambiare la sua vita. Inoltre Diego farà domanda per un posto di lavoro proprio a Boschi.