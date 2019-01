Annuncio

Nuovo spazio dedicato a Il Segreto [VIDEO], la popolare soap opera iberica che, oltre alle puntate pomeridiane su Canale 5, va in onda anche il martedì sera su Rete 4. Dalla Spagna arrivano delle clamorose anticipazioni che riguardano due personaggi storici. Stiamo parlando di Maria Castaneda e Gonzalo Castro che i telespettatori italiani avranno la possibilità di rivedere tra qualche settimana. L'ex prete, infatti, si presenterà ancora una volta a Puente Viejo per trarre in salvo Maria, Esperanza e Beltran, ma poi farà perdere le sue tracce.

Spoiler Il Segreto: Fernando Mesia e Maria Castaneda sempre più vicini

Nella soap opera Il Segreto non sono mai mancati i colpi di scena, ma nelle puntate che nei prossimi giorni andranno in onda su Antena 3, Gonzalo farà qualcosa di inaspettato.

Le anticipazioni, infatti, dicono che il figlio di Pepa deciderà di lasciare il suo paese natale. Tutto avrà inizio quando la moglie lo metterà con le spalle al muro, confessandogli che è stato sempre al corrente dei suoi tradimenti. Per questo motivo, la Castaneda gli comunicherà che il loro matrimonio è finito. Visti i rapporti tesi, Fernando Mesia prenderà la palla al balzo e si riavvicinerà alla sua ex consorte. Dopo aver riacquistato la sua fiducia, il figlio di don Olmo salverà la vita a Beltran ed Esperanza che sono caduti sul fondo di un burrone dopo un incidente stradale.

Il Segreto: Gonzalo Castro lascia per sempre Puente Viejo

Le anticipazioni degli appuntamenti de Il Segreto [VIDEO], che verranno trasmessi in Spagna tra qualche giorno, rivelano che il Castro tornerà nel piccolo borgo.

Gonzalo si era allontanato perché Fernando gli aveva fatto una proposta allettante: due milioni di pesetas e lui in cambio doveva far perdere le tracce. Una volta arrivato a Puente Viejo, l'ex prete si precipiterà alla Casona per riabbracciare i suoi bambini. Il ragazzo, inoltre, minaccerà il Mesia intimandogli di vendicarsi di lui se farà del male a Beltran ed Esperanza. Gli spoiler dicono che il Castro si dileguerà dal paese lasciando la sua famiglia nelle mani del nemico. A quanto pare, si tratta di un addio definitivo che sicuramente non farà piacere ai numerosi fan della telenovela iberica. La conferma l'ha data lo stesso Jordi Coll che interpreta Gonzalo attraverso il suo profilo Instagram. Infine, ricordiamo che gli episodi appena descritti verranno trasmessi su Canale 5 verso giugno 2019, a causa della differenza temporale tra il nostro Paese e la Spagna.