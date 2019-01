Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie sulla soap de Il Segreto, la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra, [VIDEO] in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio, svelano che Julieta scomparirà nel nulla dopo una passeggiata nel bosco. Don Berengario e Carmelo, nel frattempo, saranno complici di due omicidi, mentre la vita di Adela sarà appesa ad un filo.

Il Segreto trame spagnole: Adela in fin di vita

Elsa (Alejandra Meco) scoprirà che il dottor Alvaro è in partenza, mentre Roberto deciderà di prolungare il suo soggiorno alla Villa, destando la gelosia del Mesia.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore 25 gennaio: Aldo svela ad Antonio il flirt di Elena

Le trame spagnole de Il Segreto [VIDEO], svelano che il sindaco ed il latifondista comunicheranno a Saul e la moglie che sono terminate le ostilità con i lavoratori delle miniere di Las Laguas.

Advertisement

Adela (Ruth Llopis), nel frattempo, accuserà un grande malore, a causa della scheggia conficcata nella testa in seguito all'aggressione da parte di Basilio. Carmelo, a questo punto, scoprirà che sua moglie è in disperate condizioni di salute, tanto che saranno importantissime le prossime 48 ore. All'emporio, Elsa rimprovererà Dolores di aver messo in giro delle voci false sul dottor Alvaro. Infine Eustaquio e suo figlio importuneranno Julieta (Claudia Galan) durante una raccolta di bacche nel bosco.

Il Segreto anticipazioni: Carmelo uccide i Molero, Don Berengario complice

Alvaro confesserà a Elsa le sue pene d'amore, mentre Consuelo sarà molto preoccupata per l'assenza prolungata di Julieta, tanto da informare Saul (Ruben Bernal).

I seguaci de Il Segreto, copriranno che la ragazza è stata violentata dai Molero, mentre Saul recupererà il suo cestino buttato tra i cespugli.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'uomo, a questo punto, temerà che sia successo qualcosa di grave alla consorte, mentre i Molero si vanteranno di aver abusato della povera Uriarte. Una dichiarazione che sarà udita da Don Berengario e Carmelo (Raul Pena), i quali non esiteranno a farsi giustizia da soli. Il sindaco, infatti, ucciderà Eustaquio e suo figlio dopo essere stato aggredito. Dopodiché i due amici occulteranno i cadaveri in una profonda buca, mentre Julieta li obbligherà a non raccontare niente a Saul.

A Puente Viejo, nel frattempo, arriverà Faustino, un giovane che dimostrerà di conoscere Fè (Marta Tomasa). Proprio quest'ultima apparirà molto impaurita dal suo arrivo, tanto da nascondersi in casa di Saul. In cosa evolverà la vicenda? Le nuove anticipazioni lo sveleranno.