Una vita continuerà a regalare grandi emozioni al pubblico di Canale Cinque, che tutti i giorni segue con interesse ed attenzione le vicissitudini, gli intrighi e gli amori degli abitanti di Acacias. Le anticipazioni della soap opera spagnola dal 27 gennaio al 1 febbraio svelano che al centro della scena ci sarà il personaggio di Blanca, che riuscirà tempestivamente a salvare Ursula dall'aggressione di Olga e riterrà opportuno raccontare in giro [VIDEO] che la donna è stata accoltellata da una criminale.

In realtà, la giovane vorrà capire perché la sorella ha agito in quel modo. Intanto, nonostante l’approvazione di Ramon, Lolita pregherà Antoñito di non rivelare a nessuno della loro storia d’amore.

Olga racconterà a Blanca la sua terribile storia, Maria Luisa proverà a separare suo fratello e Lolita

Olga e Blanca avranno un incontro e la ragazza le racconterà di essere stata lasciata da Ursula all'età di cinque anni nel Bosco delle Dame. Olga confesserà di essere poi stata allevata dal patrigno Tomas, il quale ha rovinato la sua esistenza. Blanca pregherà Diego di ospitarla, mentre Elvira dopo l’abbandono di Simon si precipiterà a casa di Susana e farà una piazzata al ragazzo. A quel punto nel quartiere si spargerà la voce circa l'infedeltà del giovane.

Le anticipazioni di Una Vita sottolineano anche che Ursula giustificherà l’abbandono di Olga, spiegando a Blanca che la bambina era indemoniata: la ragazza sarà indecisa se credere o meno alla sua versione. [VIDEO]Dopo aver saputo della relazione clandestina della figlia con Simon, Arturo insulterà Elvira.

Tuttavia, dopo aver saputo che Ramon ha in progetto di ampliare i suoi negozi, Maria Luisa esorterà Antoñito ad offrirsi volontario per un posto libero all'estero: il piano della giovane è farlo separare da Lolita. Samuel donerà a Blanca un gioiello ispirato al suo disegno.

La delusione di Antoñito, Elvira giurerà vendetta a Simon

Carmen domanderà alle altre domestiche di aiutarla nell'allestimento dell'omaggio a Jaime, ma nessuna accetterà per non aver a che fare con Ursula. Susana inizierà a nutrire dei dubbi sulla gravidanza di Rosina, mentre Elvira vorrà vendicarsi di Simon per la sua scelta di rimanere fedele ad Adela. Olga fuggirà dall'abitazione di Diego e sparirà. Tuttavia, le domestiche verranno a conoscenza della gravidanza di Rosina. Antoñito, punzecchiato dalla sorella, confiderà a Ramon che non vuole andare all'estero, ma il padre gli spiegherà di non aver mai pensato di dargli quel lavoro.

Il malore di Elvira, Simon giurerà fedeltà ad Adela

Servante corteggerà Juana, una cameriera che soffre di problemi di udito.

Diego invece avrà un’accesa discussione con Blanca e le dirà di lasciare Samuel e la casa di Ursula. Elvira accuserà un malore in seguito all'ennesimo litigio con la madre: successivamente Simon intimerà ad Elvira di uscire dalla sua vita. Samuel sarà accanto a Blanca dopo lo svenimento: Leonor inizierà a credere che la ragazza sia incinta. Maria Luisa dirà a Lolita di lasciare suo fratello, ma la risoluta ragazza invece confesserà i suoi sentimenti al giovane di fronte a tutto il quartiere. Durante la cerimonia per Jaime, Diego aggredirà Ursula e parlerà di Olga, ma l’omaggio sarà interrotto a causa della sparizione della tiara reale della Marchesa di Urrutia.

Ursula e Samuel proveranno a ritrovare il prezioso gioiello, mentre Diego sospetterà di Olga. Elvira rivelerà ad Arturo e all'amica Maria Luisa la sua intenzione di dimenticare Simon, che, nel frattempo, prometterà ad Adela che non la tradirà più. Blanca penserà di aspettare un bambino, ma non saprà chi sia il padre. Rosina, infine, stando alle anticipazioni di Una Vita, dovrà annunciare la sua gravidanza, ma qualcosa non andrà come sperato.