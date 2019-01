Annuncio

"Quando la neve cade e i venti gelidi soffiano, il lupo solitario muore, ma il branco sopravvive." Ebbene pare che la neve stia cadendo lenta e inesorabile e i venti gelidi soffino al di là della Barriera e penetrino con forza a Westeros. E allora prendiamo atto delle parole di Sansa Stark e prepariamoci tutti insieme alla tanto attesa ultima stagione di Games of Thrones.

L'inverno è arrivato e anche le prime rivelazioni sul finale della serie

Qualunque casata di Westeros supportiate, armatevi di divano e pop corn e tenetevi pronti perché l'inverno è arrivato e noi tutti siamo in attesa di conoscerne gli sviluppi. Ma c'è chi il gran finale [VIDEO] tanto atteso lo ha vissuto sulla sua pelle, girando le scene dell'ottava e ultima stagione di Games of Thrones.

E pare proprio che il segreto sulla conclusione della serie non sia rimasto fra le gelide montagne dell'Irlanda del Nord. Se già abbiamo imparato a conoscere le personalità del cast, sapremo bene che la soffiata arriva da Sophie Turner. L'amata Sansa Stark non è mai stata brava a mantenere i segreti, come lei stessa ha dichiarato: "Sono davvero pessima a mantenere i segreti. Credo che la gente non mi dica più nulla perché sanno che non mi so tenere niente". E ha aggiunto: "Ho già raccontato il finale di Game of Thrones ad alcune persone". L'attrice ha dichiarato di aver rivelato il segreto sul gran finale solo ad amici e parenti, insomma a persone fidate che manterranno il riserbo sulla notizia che tutto il mondo sta ormai aspettando in trepidante attesa.

L'inverno è arrivato e si prospetta il più lungo e cruento di tutta la serie.

L'esercito di Estranei e non-morti, guidato da Re della Notte che cavalca il drago Viserion, da lui riportato in vita e ora controllato, ha dato il via alle danze. La fiamma glaciale del drago non-morto, un tempo figlio della regina Daenerys [VIDEO], ha aperto una breccia nella parte orientale della Barriera. Si prospetta una battaglia senza precedenti. Gli Estranei sono pronti a conquistare Westeros, che certamente non si arrenderà al Re della Notte senza combattere. La guerra è arrivata, il fato sta tessendo la sua tela e noi tutti siamo in attesa di conoscerne il finale. E pare proprio non saremo fortunati come gli amici e i parenti di Sophie, ma ci toccherà aspettare il 14 aprile [VIDEO], quando l'inverno sarà finalmente arrivato.