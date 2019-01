Annuncio

Tra gli appuntamenti giornalieri di Raiuno, uno di quelli più apprezzati dal pubblico è probabilmente "Il Paradiso delle Signore", la famosa fiction che va in onda tutte le settimane, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40 circa. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda dal 28 gennaio fino al 1 febbraio, svelano una grande quantità di colpi di scena [VIDEO] nella Serie TV.

Trame de 'Il Paradiso delle Signore' fino al primo febbraio

Le trame riguardanti i nuovi episodi della soap 'Il Paradiso delle Signore' rivelano che Agnese discuterà pesantemente con Elena, accusata di aver scatenato una grande lite tra Antonio e Salvatore.

Nel frattempo, Marta è sempre più in pensiero per la salute di Riccardo, così propone di spedire il ragazza in una casa di cura in Svizzera, al fine di essere ricoverato e ricevere gli opportuni trattamenti per porre fine alla dipendenza.

Sfortunatamente, Umberto crede che il modo migliore per permettere a Riccardo di disintossicarsi sia quello di collaborare insieme. Adelaide, non crede sia una buona cosa collaborare e sospetta che si tratti solo di interesse personale da parte del cognato.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Clelia si confiderà con Luciano, confessandogli le sue paure e i suoi timori riguardo al coniuge e alla minaccia che l'uomo possa entrare nella cerchia dei dipendenti del 'Paradiso'. Intanto procede l'organizzazione per la serata al Circolo, che risulterà molto diversa da come sperato, poiché Adelaide si arrabbierà con il cognato ricordandogli che il suo unico obiettivo è quello di impressionare Andreina e non di aiutare il giovane Guarnieri.

Ascolti stabili per la celebre serie tv

In attesa di vedere cosa ci riserveranno i prossimi episodi de 'Il Paradiso delle Signore' [VIDEO], che andranno in onda, come detto, dal 28 gennaio fino al primo febbraio dell'anno corrente, secondo i dati raccolti, gli ascolti della fiction firmata 'Rai' starebbero mantenendo le aspettative visto che sembra esserci stata una stabilizzazione della media giornaliera, che si aggira sui due milioni di affezionati spettatori, con uno share del 15%.

Ad esempio, nella giornata di ieri 25 gennaio, Il Paradiso delle Signore – Daily ha fatto registrare ben 1.744.000 di telespettatori, pari ad uno share del 14,17%. Si tratta quindi di numeri decisamente positivi, considerando che le famose e storiche serie tv/soap di Mediaset, quali Beautiful e Il Segreto, hanno una media compresa tra il 18% e 20% di share ogni giorno. Ieri Il Segreto ha ottenuto il 19,72% di share, mentre Beautiful il 16,53%.