Annuncio

Annuncio

La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte ma le sue idee sono apparse ancora abbastanza confuse nella puntata del trono classico di Uomini e donne [VIDEO] che è stata trasmessa ieri 25 gennaio su Canale 5. In essa, la tronista ha dimostrato di essere ancora molto confusa nei confronti di Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Al primo si è avvicinata molto durante l'esterna, arrivando persino a sfiorare le sue labbra mai poi tirandosi indietro. Solo coccole e qualche abbraccio con Andrea, con la tronista che ha cercato di fare ben attenzione ad evitare maggiore contatto fisico.

Lei stessa ne ha spiegato le ragioni, ammettendo di non voler far del male ad Antonio. Eppure, nonostante non ci sia stato alcun bacio con Dal Corso, alcune affermazioni di Teresa nei suoi confronti non sono andate giù a Moriconi, che nelle prossime puntate apparirà deluso e amareggiato per il comportamento della tronista.

Advertisement

E, per lui, il peggio arriverà quando assisterà all'esterna con Andrea, durante la quale avverrà il tanto atteso bacio appassionato.

Uomini e donne anticipazioni: Antonio rifiuta l'esterna con Teresa

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla prossima settimana si riferiscono alla registrazione del 12 gennaio, la stessa in cui ha avuto luogo la scelta di Andrea Cerioli. Come precisa il Vicolo delle News, in tale appuntamento in studio verrà mostrato un rwm in cui si ascolteranno le parole di Teresa riguardanti l'interesse per Andrea. Tale video verrà inviato alla tronista da Antonio, che aggiungerà anche la sua decisione di non incontrarla in esterna. La napoletana cercherà di fargli cambiare idea, presentandosi sotto casa di lui e invitandolo a chiarire l'accaduto ma Moriconi resterà fermo nella sua decisione, lasciando Teresa in lacrime.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il corteggiatore si presenterà in studio dove affermerà di non riuscire più a fidarsi di lei. E l'esterna che verrà trasmessa successivamente sarà destinata a peggiorare le cose: in essa, infatti, la Langella incontrerà Andrea Dal Corso e qui accadrà ciò che molti fan del programma già immaginavano.

Trono classico Uomini e donne: il bacio con Andrea

L'esterna di Teresa e Andrea nelle prossime puntate di Uomini e donne si svolgerà in una stanza bianca. Qui la coppia parlerà del loro passato, lui ammetterà di avere avuto problemi di peso durante l'adolescenza e lei apparirà molto coinvolta, ammettendo di sentirsi frenata in sua compagnia. Sarà in tale circostanza che Andrea si avvicinerà e la bacerà [VIDEO]. Davanti a tali immagini, Kevin e Antonio lasceranno lo studio. Il primo non preoccuperà la tronista e verrà eliminato. Per quanto riguarda Moriconi, Teresa si dirà disposta ad andare a parlare con lui per spiegargli le sue motivazioni. Ha baciato Andrea, infatti, perché almeno per una volta nella vita ha cercato di farsi trasportare dalle emozioni, senza pensare alle opinioni delle altre persone.

Sarà dunque finita così con Antonio? O lei riuscirà a convincerlo ad entrare? La registrazione successiva (effettuata il 17 gennaio) e dedicata al trono classico, ci conferma che le cose saranno destinate a cambiare rapidamente e che in tale circostanza sarà proprio Antonio a scambiare un bacio con Teresa.