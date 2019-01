Annuncio

La confessione di Armando Incarnato nelle scorse puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne è già stata battezzata dai telespettatori del programma come il "Sara Affi Fella Gate 2.0". Il cavaliere, infatti, ha parlato degli incontri segreti avvenuti con Noel Formica, lontano dalle telecamere, spiegando anche le ragioni di un simile mistero [VIDEO]: lei all'epoca aveva dei contatti con un ex fidanzato e non voleva che tale notizia diventasse di dominio pubblico. Sulla questione si è lungamente dibattuto durante la settimana, così come sulla decisione di Maria De Filippi di riaccogliere Armando nel parterre maschile del Trono Over.

Dopo le sue dichiarazioni, infatti, il cavaliere ha chiesto scusa a tutti i presenti e gli è stata data la possibilità di restare, come se nulla fosse accaduto. In attesa di scoprire se nelle prossime puntate ci saranno ulteriori evoluzioni sul caso, Armando e Noel non sembrano disposti a mettere da parte le ostilità continuando a lanciarsi frecciatine reciproche attraverso i social network.

Trono Over Uomini e donne: Noel nega gli incontri con Armando

Armando Incarnato ha dichiarato che Noel Formica lo ha obbligato a mentire alla redazione di Uomini e donne in merito agli incontri effettuati nelle rispettive città. Ma le sue parole hanno scatenato la rabbia della dama, intervenuta su Instagram per negare in maniera chiara tali affermazioni [VIDEO]. A suo dire, infatti, il cavaliere ha addossato su di lei la colpa solo per uscire pulito da tale questione e proseguire la sua esperienza in televisione. L'argentina ha quindi preferito non aggiungere altro, precisando di voler raccontare a tempo debito i dettagli del caso. Ciò potrebbe avvenire già durante le prossime puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne e in onda su Canale 5 a partire da lunedì 28 gennaio.

In attesa di scoprire le evoluzioni del caso, però, anche Armando è intervenuto affidandosi ai social network dove ha lanciato una chiara frecciatina nei confronti della sua ex fiamma.

Le ultime dichiarazioni di Armando Incarnato

Le affermazioni di Armando Incarnato hanno scatenato un gran polverone tra i telespettatori di Uomini e donne nel corso degli ultimi giorni. C'è chi si è detto certo che lui si fosse tirato indietro solo per restare all'interno del programma e chi invece ha accusato Noel Formica, paragonandola a Sara Affi Fella. E mentre la vita della dama argentina prosegue con una importante notizia nella sua vita privata, dato che solo qualche giorno fa è diventata nonna, Armando è recentemente tornato sull'argomento su Instagram, scrivendo un post che sembra rivolto proprio alla donna conosciuta all'interno del Trono Over. Le sue parole, infatti, lasciano davvero poco spazio ai dubbi: "Ho provato a regalare stelle, ma le hanno lasciate cadere, e adesso? Mi viene chiesto il silenzio, mi dispiace il mio silenzio aveva un valore e di sicuro ad oggi non ha un prezzo".

Il cavaliere napoletano ha quindi aggiunto di non essere interessato alle intimidazioni ricevute, parole che potrebbero far riferimento proprio ad un recente diverbio con la Formica.