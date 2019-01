Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, [VIDEO] in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di fine gennaio, svelano che Raimundo sarà sempre più in ansia per le sorti della moglie, lontana da casa da molto tempo. Adela, nel frattempo, verrà aggredita brutalmente da Basilio, mentre Isaac svelerà ad Elsa la verità sulla gravidanza di Antolina.

Il Segreto anticipazioni: Raimundo preoccupato per Donna Francisca

Incredibili colpi di scena succederanno nelle nuove puntate de Il Segreto in onda ad inizio 2019.

Le anticipazioni annunciano che Elsa (Alejandra Meco) capirà Antolina è in attesa di un bambino, [VIDEO] dopo aver notato alcuni suoi svenimenti. La serva, a questo punto, sarà costretta ad ammettere di essere incinta, sebbene voglia mantenere lo stretto riserbo con Isaac.

Dall'altro canto, la Laguna rivelerà la sua scoperta al carpentiere, credendo che non sia suo figlio.

Raimundo (Ramon Ibarra), nel frattempo, sospetterà che la sua amata sia in grave pericolo dopo aver visto che tutte le frasi della lettera iniziavano con il nome di Maria. Il vecchio locandiere, a questo punto, informerà Mauricio Godoy per poi affrontare a muso duro Fernando Mesia (Carlos Serrano). Infine il padre di Emilia deciderà di recarsi nell'ultimo luogo dove aveva visto sua moglie, dopo la risposta negativa di quest'ultimo.

Adela in fin di vita, Isaac svela la verità ad Elsa

Le trame delle puntate di fine gennaio de Il Segreto, svelano che Adela deciderà di rinunciare alla scorta, dopoché quest'ultima aveva generato un parapiglia nella piazza di Puente Viejo. Purtroppo la maestra sarà avvicinata da un certo Basilio Duran, che non esiterà a spararle un colpo di pistola alla nuca, riducendola tra la vita e la morte.

Alla Casona, Julieta arriverà addirittura a consumare le nozze con Prudencio per capire cos'è successo al suo Saul. Poi non contenta avvierà un pericoloso gioco di seduzione con Fernando Mesia: tuttavia quest'ultimo capirà che le vere intenzione della donna, tanto da rifiutarsi di fare l'amore con lei. Elsa, nel frattempo, si recherà da Dolores per scoprire se Antolina ha avuto una relazione amorosa durante la sua permanenza a Puente Viejo. La nuora di Gracia, a questo punto, le dirà di aver visto Isaac e la sua ex ancella molto complici, visto che la credevano morta. Ma la Laguna dimostrerà di non credere ai pettegolezzi della moglie di Tiburcio, se Isaac non le svelasse tutta la verità a riguardo.