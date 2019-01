Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra [VIDEO] in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di marzo si soffermano su Antolina e Isaac, interpretati dagli attori spagnoli Maria Lima e Ibrahim Al Shami. Quest'ultimo, infatti, deciderà di convolare a nozze con l'ex ancella nonostante sia innamorato di Elsa.

L'arrivo di Elsa, Antolina aspetta un bambino

In queste ultime puntate de Il Segreto abbiamo assistito all'arrivo di Elsa Laguna a Puente Viejo.

Proprio quest'ultima era evasa dopoché era stata rinchiusa da suo fratello Jesus in una torre altissima. Una volta morto il congiunto la ragazza aveva cominciato a soffrire la fame e la sete tanto da decidere di fuggire legando alcune coperte insieme.

Peccato che Elsa cada prima di toccare il suolo tanto da procurarsi un trauma alla testa. Tuttavia questo incidente non le ha impedito di arrivare a Puente Viejo proprio in occasione dei suoi simbolici funerali da parte di Antolina.

Le trame rivelano che Elsa (Alejandra Meco) riprenderà coscienza grazie all'intervento del dottor Zabaleta con accanto il fidanzato e l'ex serva. Una volta ristabilita la ragazza deciderà insieme ad Isaac di organizzare il loro matrimonio ma un colpo di scena rovinerà la loro armonia.

Le nozze di Isaac e Antolina

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto svelano che il sogno d'amore di Isaac e Elsa avrà vita breve in quanto Antolina farà una rivelazione che cambierà per sempre il corso della loro vita. La biondina, infatti, rivelerà ad Elsa di essere incinta.

La lieta notizia, a questo punto, sarà spifferata dalla Laguna in quanto Antolina aveva progettato di tenerlo segreto per ancora qualche tempo. Per questo motivo il falegname deciderà di assumersi le sue responsabilità e sposare l'ex ancella.

Nel frattempo Elsa troverà una lettera scritta da Jesus per Antolina e sospetterà che i due fossero amanti. Una scoperta che rimetterà tutto in discussione tanto che Antolina berrà alcune erbe avvelenate fingendo il suicidio. A questo punto il Guerrero, vinto dai sensi di colpa, deciderà di assolvere le sue responsabilità. Dall'altro canto Elsa non si arrenderà e proverà ad interrompere le nozze tra Antolina e Isaac [VIDEO], sebbene invano. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere al lieto fine dell'ex ancella dovremo attendere il mese di marzo a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.