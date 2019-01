Annuncio

Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra [VIDEO]. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Maria Lima. La donna, infatti, si allontanerà da Puente Viejo, raccontando una scusa ad Isaac, sposato da appena un giorno.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa scopre che Antolina è bugiarda

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, si celebreranno le nozze tra Isaac e Antolina.

Il carpentiere, infatti, ha deciso di sacrificare l'amore che nutre verso Elsa (Alejandra Meco) per assumersi le sue responsabilità, visto che sta per diventare padre.

Tutto comincerà quando Elsa sospetterà che la sua ex ancella abbia avuto una relazione con Jesus.

Tesi avvalorata dal ritrovamento di una missiva indirizzata ad Antolina da suo fratello. La Laguna, a questo punto, capirà che i due amanti avevano mandato a monte lo sposalizio con Isaac (Ibrahim Al Shami). Antolina, intanto, tenterà il suicidio dopoché il falegname aveva rimandato la data delle loro unione. Infine quest'ultimo sarà vinto dai rimorsi nei confronti della giovane, tanto da non credere alle parole di Elsa.

Trame Il Segreto: Antolina si allontana da Puente Viejo

Le trame delle puntate de Il Segreto in onda a marzo svelano che Antolina convincerà Isaac della sua buona fede, tanto da riprendere i preparativi di nozze, mentre Elsa ideerà un piano per smascherare la sua ex ancella. Per tale ragione, la Laguna irromperà in chiesa durante lo scambio delle fedi [VIDEO]tra l'ex fidanzato e Antolina.

Un gesto che non avrà il risultato sperato. Don Anselmo (Mario Martin), infatti, dichiarerà i due giovani marito e moglie davanti a Dio e agli uomini.

Tuttavia il carpentiere non riuscirà a consumare la prima notte di luna di miele con Antolina, in quanto penserà costantemente ad Elsa. Per questo motivo Antolina deciderà di allontanarsi da Puente Viejo con una scusa. Infatti farà credere al marito di dover fare visita ad un'amica che aveva partorito da poco. Inoltre gli rivelerà di voler sapere alcuni suggerimenti per arrivare al parto in perfetta forma, visto che la dolce attesa è ormai arrivata al capolinea. D'altro canto, Isaac darà il nullaosta per il viaggio, mentre Marcela e Matias (Ivan Montes) cominceranno a nutrire dei dubbi sul vero scopo della partenza. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.