La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è finita pochi mesi fa, ma sono ancora tanti i gossip che circolano su entrambi i protagonisti di Uomini e Donne [VIDEO]. Il pugliese, in particolare, nelle ultime ore è finito al centro delle chiacchiere per la nuova frequentazione che ha intrapreso. Alcuni blog hanno pubblicato le foto che i fan hanno scattato di nascosto al cavaliere del Trono Over e a Roberta Di Padua, anche lei dama del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Riccardo e Roberta 'paparazzati' dai fan per strada

L'avventura di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne non si è conclusa con la fine della relazione con Ida Platano.

A differenza della donna che ha deciso di non partecipare più alla trasmissione dopo il loro addio, il pugliese ha chiesto di restare nel parterre maschile del Trono Over per provare a cercare la sua anima gemella.

A distanza di qualche mese dal suo ritorno in Tv, il protagonista di Temptation Island pare aver trovato quello che cercava: alcuni blog con "Isa&Chia", infatti, hanno reso pubblici gli scatti che alcuni fan hanno fatto di nascosto all'uomo e a quella che sarebbe la sua nuova fiamma.

Come detto stiamo parlando di Roberta Di Padua, anche lei volto di U&D Over da settembre scorso. La dama è ricordata dal pubblico soprattutto per la sua turbolenta relazione con Gianluca Scuotto.

Come dimostrano le foto che in queste ore stanno facendo il giro della rete, Riccardo e Roberta sono stati pizzicati insieme sia a Bari che a Taranto e, chi li ha incontrati, assicura che i due sembravano proprio due fidanzati.

In una delle due occasioni, inoltre, pare fosse presente anche il figlio della donna, segno che la frequentazione tra lei e Guarnieri potrebbe aver preso una piega molto seria sin da subito.

Riccardo ritrova l'amore dopo Ida sempre a U&D? L'indiscrezione

Per sapere qualcosa in più sul flirt in corso tra Riccardo e Roberta, dovremo aspettare le anticipazioni della prossima registrazione del Trono Over [VIDEO]: Maria De Filippi, infatti, sicuramente prenderà la palla al balzo per raccontare al suo pubblico del nuovo amore che starebbe vivendo uno dei personaggi più chiacchierati del programma, Guarnieri appunto.

Il pugliese, assieme all'insostituibile Gemma Galgani, è stato uno dei protagonisti assoluti dell'ultima stagione di Uomini e Donne: la turbolenta relazione tra il cavaliere e Ida Platano, infatti, ha monopolizzato intere puntate del format di Canale 5 prima dell'estate.

È stato proprio in seguito al grande successo che questa ex coppia ha regalato al programma, che la conduttrice e la sua redazione hanno deciso di proporgli Temptation Island.

Nonostante siano tornati a casa insieme dall'esperienza in Sardegna, Guarnieri e la Platano si sono detti addio definitivamente prima di Natale: è stato il cavaliere ad porre fine alla storia d'amore dopo un infinito tira e molla.