Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Una Vita” [VIDEO] creata dall’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di appassionare il pubblico. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima ci sarà un clamoroso colpo di scena, dato che Maria Luisa Palacios e Victor Ferrero ritorneranno ad Acacias 38 per partecipare al matrimonio di Antonito e Lolita. Il portinaio Servante Gallo invece avrà un ruolo molto importante, perché accompagnerà la domestica Casado all’altare.

La proposta di Lolita a Servante, Celia annuncia la sua gravidanza

Le anticipazioni degli episodi [VIDEO]che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 7 all’11 gennaio 2019 ci dicono che Espineira andrà a trovare Telmo, e incontrerà Fray Guillermo.

Intanto Lolita chiederà a Servante di farle da testimone il giorno del suo matrimonio. Susana preparerà un modello dell’abito da sposa della Casado che piacerà a tutti, mentre Celia annuncerà a Lucia e Trini di essere in dolce attesa. In seguito Lucia farà un ultimo tentativo per vedere Telmo, ma purtroppo il prete la respingerà facendola andare su tutte le furie. Samuel darà alla cugina di Celia un anello di fidanzamento. Lolita inizierà a temere il peggio per l’arrivo dello zio Genaro ad Acacias 38. Lucia dopo aver riflettuto a lungo, accetterà la proposta romantica di Samuel. Telmo soffrirà in silenzio, invece Jacinto rimetterà piede nel quartiere iberico. Flora si arrabbierà con il fratello Inigo per aver speso molti soldi.

Maria Luisa e Victor partecipano alle nozze di Antonito e Lolita, Lucia cade dalle scale

Espineira chiederà delle spiegazioni a Telmo sulle nozze di Lolita.

Inigo inizierà a dubitare della bravura di Tito, invece Espineira dirà a Telmo di essere in grado di ferire Lucia. Guillermo proporrà al suo allievo di partire con lui. Successivamente Samuel dirà a Lucia che sarà Telmo a celebrare la loro unione. Finalmente Antonito e Lolita diventeranno marito e moglie: al lieto evento parteciperanno a sorpresa Maria Luisa e Victor. Nel frattempo un uomo misterioso verserà un liquido cremoso sulle scale facendo cadere Lucia. Telmo si accorgerà subito dell’assenza della cugina di Celia che per fortuna si riprenderà. Tito farà preoccupare Inigo, perché si presenterà alla società di ginnastica in ritardo. Per finire Marcelina confesserà di essere innamorata di Jacinto, mentre Fray Guillermo noterà che Telmo si preoccupa troppo per Lucia.