Advertisement

Advertisement

La Talpa è stato un reality in onda dal 2004 al 2008, dapprima su Rai 2 e poi su Italia 1. Il programma è stato condotto, fatta eccezione per la prima puntata della prima edizione in cui a presentare ci fu Amanda Lear, sempre da Paola Perego per tutte e tre le edizioni. I concorrenti de La Talpa sono vip e tra questi c'è un sospettato, la cosiddetta "Talpa", ed il loro obiettivo è smascherarla. Sono passati, ormai, dieci anni dall'ultima edizione e nel 2009 sarebbe dovuto andare in onda un programma simile "La Tribù" con Paola Perego alla conduzione, ma che non ha mai visto la luce.

In molti, sul web, chiedono a grande voce il ritorno de "La Talpa" e la stessa Paola Perego non ha mai nascosto il desiderio di tornare a condurlo. Oggi, però, su TvBlog è apparsa l'indiscrezione che potrà far contenti il fan storici del programma televisivo.

Advertisement

La Talpa potrebbe ritornare in autunno con un nuovo nome

Secondo quanto riportato da TvBlog, La Talpa potrebbe ritornare in onda, su Rai 2, dal prossimo autunno. Il reality, però, dovrebbe cambiare nome e chiamarsi "L'Infiltrato" e potrebbe sostituire Pechino Express che, visti anche gli ascolti in calo, potrebbe prendersi un anno di riposo per poi ritornare nel 2020. Al momento è tutto top secret, ma il nuovo direttore di Rai 2, Carlo Freccero, [VIDEO] sarebbe seriamente intenzionato a riportare in tivù l'amatissimo e mai dimenticato format. Il programma, andato in onda su Rai 2 nel 2004 e poi su Italia 1 nel 2005 e 2008, ha sempre realizzato buoni ascolti e sono più di dieci anni che non va più in onda. Nonostante ciò, molti sono gli utenti sul web che ne chiedono il grande ritorno, magari sempre con la conduzione di Paola Perego.

Advertisement

E chissà che, finalmente, Freccero non voglia esaudire le continue richieste pubblicate sui social dai moltissimi nostalgici.

I vincitori e le talpe delle scorse edizioni

La Talpa ha ben tre edizioni all'attivo, con tre vincitori ciascuna e tre talpe. Nella prima edizione, ambientata in Yucatán, condotta da Paola Perego (la prima puntata è stata presentata da Amanda Lear), la "talpa" è stata Marco Predolin ed il vincitore Angela Melillo. Nella seconda, in Kenya, la talpa è stata Paolo Vallesi ed a vincere fu Gianni Sperti. Nella terza edizione [VIDEO] a vincere fu Karina Cascella e la talpa fu Franco Trentalance. Tutte le edizioni, sono state condotte da Paola Perego e non si sa se quest'ultima potrebbe presentare di nuovo l'apprezzatissimo Reality Show.