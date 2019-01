Annuncio

Le avventure della soap “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra non smentiscono mai. Negli episodi spagnoli in onda la settimana prossima un personaggio maschile che ha causato parecchi problemi a Saul Ortega e Julieta Uriarte, lotterà tra la vita e la morte. Stiamo parlando di Prudencio, che per poter sopravvivere avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A gran sorpresa il promesso sposo della nipote di Consuelo pur avendo sofferto molto per colpa del fratello, lo salverà facendo andare su tutte le furie Francisca Montenegro.

Il malvagio Fernando Mesia invece dopo aver consentito a Maria Castaneda di riabbracciare Esperanza e Beltran, farà un grande passo. Il figlio del defunto Olmo dichiarerà il suo amore alla figlia di Emilia ed Alfonso.

Il Segreto: Fernando ama Maria, Saul dona il sangue al fratello

Nelle puntate che saranno trasmesse [VIDEO] in Spagna da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019 Elsa avrà uno svenimento quando l’ultimo paziente verrà dimesso. La situazione per Prudencio sarà abbastanza complicata, dato che per lui ci sarà poca probabilità di potersi salvare. Matias riabbraccerà finalmente la moglie e la figlia, dopo aver rischiato di perderle per colpa della varicella. Fernando dopo aver detto a Maria Castaneda di amarla, disprezzerà il minore degli Ortega. Il dottor Alvaro per la prima volta si avvicinerà alla Laguna. Isaac chiederà ad Antolina di non pronunciare più il nome di Elsa, mentre il fratello di Saul sarà ad un passo dalla morte. Prudencio riuscirà a sopravvivere grazie al sangue del fratello.

A quel punto il maggiore degli Ortega e la nipote di Consuelo riprenderanno ad occuparsi dei preparativi delle loro nozze.

Elsa contro Antolina, Francisca Montenegro preoccupata

Il figlio Eustaquio Molero tornerà in libertà grazie a dei falsi testimoni. Elsa ribadirà ad Antolina di non avere nessuna intenzione di abbandonare il paese. Isaac dimostrerà di essere geloso della Laguna, dato che si scaglierà contro il dottor Alvaro. Il Mesia racconterà una storia ad Esperanza e Beltran, facendo entrare in crisi Francisca. In particolare quest’ultima non sarà affatto serena dopo aver visto l’armonia che c’è tra la figlioccia e Fernando. In seguito il dottor Alvaro sarà vittima di un'aggressione, invece Antolina cercherà di sedurre Isaac. Alvaro dirà ad Elsa di non dire a nessuno che è stato ferito. Maria preciserà alla Montenegro di non provare amore per Fernando: la dark lady insisterà affermando che l’amicizia tra uomo e donna non esiste.