Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 21 al 25 gennaio 2019, saranno moltissimi gli avvenimenti a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il ricovero e la difficile operazione di Roberto Ferri in seguito al suo malore, ma non mancherà l’attenzione anche sugli altri personaggi. Michele Saviani si scontrerà nuovamente col suo capo Scheggia a causa della sua difficile posizione dopo la pubblicazione in rete del video fake che lo riguarda.

Diego invece avrà modo di riflettere sulla sua posizione e si renderà conto di avvertire la mancanza di Beatrice al suo fianco. Anche Giulia avrà un ruolo importante, la donna infatti comincerà a capire che Adele nasconde qualcosa di grave e cercherà di porgerle il suo aiuto.

Ferri in pericolo

Roberto Ferri in seguito al malore dovuto [VIDEO]ai suoi problemi cardiaci, viene ricoverato d’urgenza in ospedale e affidato alle cure dei medici che si ritrovano a dover stabilire cosa sia accaduto realmente e quanto è grave la sua situazione, mentre Filippo e Marina attendono trepidanti sue notizie.

Roberto viene trasferito in sala operatoria e sottoposto ad un delicato e complicato intervento chirurgico. Nel corso della difficile operazione, Alberto Palladini fa sapere a Valerio che il suo gesto di soccorrere Roberto, il suo nemico da sempre, mentre era in difficoltà dopo il malore è stato tutt’altro che altruistico.

Saviani decide di fare la trasmissione in radio

Michele si prepara ad andare in onda deciso a fare chiarezza sul video in cui viene infangato e a discutere delle difficoltà degli insegnanti, nelle scuole di frontiera nel fronteggiarsi con alunni tutt’altro che facili e ben educati, ma la trasmissione prende una piega del tutto inaspettata.

Per Valerio Viscardi giunge il momento di doversi assumere una enorme responsabilità. Intanto Patrizio, dopo [VIDEO]un lungo confronto con Rossella, si rende conto di non poter gettare via tutti i suoi sogni a causa di una delusione amorosa.

Giulia si avvicina alla verità

Giulia Poggi si convince del fatto che Adele nasconde qualcosa di grosso e drammatico e si mostra indecisa nel rivelare i suoi dubbi a suo figlio Niko. Franco Boschi riprende il suo amato lavoro in palestra, mentre Diego Giordano comincia a percepire la mancanza di Beatrice Lucenti. Michele si ritrova ad affrontare un duro confronto con Scheggia, al termine del quale il giovane lo sorprende con una reazione inaspettata che mette il giornalista dinanzi ad una difficile quanto imbarazzante alternativa.

Nonostante le scuse della signora Poggi, e i tentativi di conciliazione del suo compagno e di sua madre, Susanna sembra riluttante a passare sopra quanto precedentemente accaduto, mentre Adele invece appare sempre più in difficoltà.

La reazione di Franco alla richiesta del maggiore dei Giordano di assumerlo in garage conduce Diego ad una nuova consapevolezza rispetto alla sua vita e a pensare ad un eventuale riavvicinamento all’avvocato Lucenti. Ornella scandalizzata dalle modalità in cui Renato Poggi si fa servire e riverire da Nadia, tenta di spronare la donna a reagire.