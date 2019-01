Advertisement

Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti la fortunata soap opera Il Segreto, che continua ad essere uno dei prodotti di punta del daytime di Canale 5, ma anche della prima serata di Rete 4. Oggi vogliamo fornirvi un po' di anticipazioni che arrivano direttamente dalle puntate spagnole della soap, che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente in onda sulle reti Mediaset, le quali saranno caratterizzate anche dal ritorno in scena di Gonzalo, il primogenito di Pepa. [VIDEO]

Anticipazioni Il Segreto, il ritorno di Gonzalo

Le anticipazioni che arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, infatti, rivelano che farà il suo ritorno in paese il giovane Gonzalo, che come ben saprete aveva abbandonato Puente Viejo assieme alla sua amata Maria, per cominciare una nuova vita lontano dalla perfidia di donna Francisca e sarà proprio lei il suo bersaglio preferito nel momento in cui rimetterà piede in paese.

Possiamo svelarvi, infatti, che tutto partirà nel momento in cui Fernando Mesia deciderà di confessare a Mauricio e gli altri il posto in cui si trovano Francisca e Raimundo, ossia un manicomio dove sono stati rinchiusi da Fulgencio.

L'operazione andrà a buon fine, ma Fernando, prima di andare via, deciderà di ammazzare Fulgencio, per evitare che l'uomo possa svelare i suoi futuri piani.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che a quel punto Raimundo tornerà di nuovo in paese e per prima cosa chiederà ad uno specialista di prendere in mano il caso di donna Francisca, per capire il suo reale stato di salute. Il medico Zabaleta confesserà a Raimundo che lo stato di salute di Francisca è più grave del previsto: ormai per lei sembra esserci ben poco da fare e per questo motivo le viene consigliato il ricovero in una clinica specializzata.

La vendetta contro donna Francisca: Gonzalo spara alla dark lady

Sarà proprio in seguito a questo verdetto choc che si compirà il fattaccio [VIDEO]. Un pomeriggio, infatti, Fernando darà il cambio di guardia a Raimundo per tenere sotto controllo Francisca e farà entrare in casa Gonzalo, il quale senza pensarci su due volte, sparerà due colpi di pistola nei confronti della sua nemica giurata, facendola cadere al suolo.

A quel punto Gonzalo, dopo aver tentato di uccidere la Montenegro, andrà via e chiederà al Mesia di coprirlo, rivelandogli il motivo di questo terribile gesto. Gonzalo, infatti, ritiene Francisca responsabile della morte dei suoi due figli a Cuba, in seguito ad un incendio.