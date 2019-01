Advertisement

Le principali anticipazioni sulla soap-opera de Il Segreto [VIDEO](in onda su Canale 5 anche la domenica per il mese di gennaio) riguardano Antolina: nel corso delle puntate che in Italia vedremo dal 13 al 18 gennaio vedremo Antolina chiedere ad Elsa perché cercava Isaac in Paese se lo immaginava morto, ma non ottiene risposta alla scomoda domanda. Naturalmente Elsa non può dirle che sta cercando di sposarlo, anche se questo comporta il fatto che dovrà comunque fare i conti con i medici che valutano negativamente il suo stato generale di salute.

Dopo la caduta rovinosa durante il tentativo di fuga dalla torre la donna appare visibilmente provata

Anticipazioni Il Segreto: Isaac confessa un omicidio

Matias sostiene che Elsa deve rivelare a tutti che è stato Jesus a sequestrarla, ma la donna fa resistenza.

Isaac intanto confessa di avere ucciso Jesus. Prudencio è geloso di Julieta che sembra avvicinarsi sempre più a Fernando. Non è però il solo ad essere preoccupato visto che anche Fe ha notato il marcato cambiamento di Julieta: proprio per questi motivi porrà delle domande a Irene e Carmelo allo scopo di capire cosa sta accadendo alla bella Uriarte, che ormai appare irriconoscibile per la sua inquietudine.

Chi è il misterioso stalker de Il Segreto?

Severo de Il Segreto [VIDEO] si è formato il convincimento che i biglietti anonimi a Adela siano stati inviati da Donna Francisca (la bravissima Maria Bouzas). Tuttavia Adela scopre, durante gli episodi de Il Segreto in onda dal 13 al 18 gennaio, che anche una certa Leticia riceve gli altri stessi messaggi e in più è stata aggredita fisicamente da un malintenzionato nei dintorni della stazione ferroviaria.

E' evidente che nelle puntate successive a quella del 18 gennaio 2019 l'attenzione si concentrerà proprio sulla individuazione di questo personaggio misterioso che diventerà un vero e proprio giallo. Oppure ha ragione Severo ed è tutto organizzato dalla scaltra Donna Francisca, che si serve di alcuni collaboratori per realizzare dei turpi disegni? Durante la visione delle puntate che andranno in video dal 13 al 18 gennaio potremo cominciare ad intuire dove potrebbe celarsi la verità circa tali oscure trame che hanno portato tanta agitazione a Punte Viejo. La fervida fantasia dell'autrice de Il Segreto Aurora Guerra non ci ha fatto davvero mancare nulla: il personaggio dello stalker-molestatore è purtroppo estremamente attuale. Resta da capire quali sono le reali intenzioni di questo personaggio verso Adela.