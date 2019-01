Advertisement

Andrea Dal Corso è uno degli attuari corteggiatori di Teresa Langella, tronista di Uomini e donne. Il ragazzo si è reso noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island: infatti, Andrea ha colpito fin da subito l'attenzione dei telespettatori, i quali sono stati ben felici della sua partecipazione nel daytime di canale 5 presentato da Maria De Filippi. L'imprenditore veneto nelle scorse ore si è lasciato andare a delle rivelazioni piuttosto intime riguardo ad una malattia chiamata Sindrome di Raynaud, di cui lui è stato afflitto per circa tre anni.

Il post di Andrea Dal Corso su Instagram

Il corteggiatore di Uomini e Donne è molto seguito su Instagram, dove vanta più di 500 mila follower. Andrea ha voluto pubblicare proprio sul profilo alcune foto, accompagnate da una didascalia che parla di un momento difficile per lui a causa della Sindrome di Raynaud che l'ha colpito.

L'uomo ha postato alcune foto risalenti allo scorso marzo, rivelando che per lui sono molto importanti perché proprio in quel periodo lui ha smesso di soffrire della malattia che lo ha accompagnato per circa tre anni della sua vita.

La sindrome in questione, spiega Dal Corso [VIDEO], è molto rara e colpisce le arterie, causando brevi episodi di vasospasmo: 'Perdi letteralmente le dite delle mani e queste iniziano ad essere molto doloranti'. Il corteggiatore confessa di essere stato affetto da questa sindrome ogni anno, da ottobre fino ad aprile. Purtroppo però, ogni rimedio tentato non ha avuto alcuna efficacia. I medici gli hanno rivelato che questa malattia non era curabile e che sarebbe peggiorata con il passare del tempo.

Le conclusioni di Dal Corso

Il corteggiatore di Uomini e Donne ha però rivelato che quest'anno la malattia non si è fatta sentire: non c'è stato alcun sintomo.

All'interno del post, Andrea ha rivelato [VIDEO] di essere positivamente colpito da ciò, arrivando alla conclusione che molte volte a comandare è la testa. Secondo il ragazzo infatti, molte delle disfunzioni corporee derivano da frustrazione, paura e stress.

Il ragazzo continua il post dicendo che magari ha solo smesso di pensare alla malattia e alle sue conseguenze, cercando di essere molto più positivo e forse il suo corpo ha tratto dei benefici da tutto ciò. L'ex tentatore conclude poi rimarcando la speranza di non veder comparire più la malattia. Il post in questione ha ottenuto quasi 100 mila like in poche ore.