Annuncio

Annuncio

Le avventure della serie televisiva iberica “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra sono sempre pronte ad appassionare il pubblico. Finalmente, tra qualche mese sarà fatta luce sul presunto decesso di Saul Ortega, sparito nel nulla durante l’evasione dalla prigione. Le anticipazioni ci dicono che il fratello di Prudencio dimostrerà di essere vivo e vegeto, dato che riabbraccerà la sua amata Julieta Uriarte (Claudia Galan) impedendole di uccidere il perfido marito.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore 25 gennaio: Aldo svela ad Antonio il flirt di Elena

Purtroppo, a turbare per l’ennesima volta il fratello di Prudencio e la nipote di Consuelo ci penserà Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra): non appena loro avranno dei sospetti sulla strana alleanza tra Gonzalo Castro e Fernando Mesia, l'uomo li inviterà ad abbandonare la casona di Francisca Montenegro.

Advertisement

Julieta rinuncia ad uccidere il marito, il maggiore degli Ortega viene dichiarato innocente

Gli spoiler dei prossimi episodi [VIDEO] italiani rivelano che Saul Ortega, dopo essere stato considerato morto a causa della sua scomparsa improvvisa, ritornerà in scena quando Julieta sarà intenta a sbarazzarsi di suo fratello Prudencio. Per fortuna l’eroina di Puente Viejo non si metterà nei guai, perché grazie al suo amato rinuncerà a vendicarsi del responsabile del loro allontanamento. A quel punto Saul rivelerà alla Uriarte di essere ancora vivo grazie ad alcuni pescatori, che dopo averlo ritrovato nelle acque del fiume si sono presi cura di lui. Dopo aver confermato la colpevolezza del fratello, il maggiore degli Ortega si nasconderà nell’enoteca di Fè e deciderà di uscire allo scoperto quando Julieta, e Mauricio uniranno le loro forze per far fuggire Francisca e il marito Raimundo dalla clinica di Fulgencio Montenegro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Saul, dopo aver contribuito al salvataggio della dark lady e dell’ex locandiere, dirà al sindaco Carmelo Leal di essere disposto a costituirsi per dimostrare di non essere l’assassino di Ignacio Valquero. A gran sorpresa, il fratello di Prudencio verrà dichiarato innocente, questo grazie all’intervento di Fernando Mesia, il quale attraverso le sue conoscenze confermerà che l’Ortega durante lo scontro con il padre di Julieta ha agito per legittima difesa.

Il falso decesso di Francisca, l’Ulloa caccia via dalla villa la Uriarte e Saul

In seguito, precisamente dopo la falsa morte di Francisca, dato che Gonzalo Castro farà credere al figlio del defunto Olmo di aver ucciso la matrona, la trama si arricchirà di altri colpi di scena. In particolare l’ex sacerdote, oltre ad ordinare a Fernando di non denunciarlo per l’apparente delitto commesso, gli dirà di voler ricevere l’eredità della Montenegro che spetta a sua moglie Maria. Gli strani incontri tra il Mesia e Gonzalo faranno subito sospettare Julieta e Saul, che oltre a confidarsi con Prudencio cercheranno di scoprire cosa nascondono i due nemici facendo delle domande all’Ulloa.

Quest’ultimo, essendosi alleato in segreto con il nipote per sbarazzarsi in modo definitivo di Fernando, prenderà una decisione spiazzante. Nello specifico il padre di Emilia e Alfonso farà presente alla nipote di Consuelo e al maggiore degli Ortega di non gradire la loro convivenza adultera, e soprattutto gli ordinerà di lasciare al più presto possibile la villa della sua amata. La Uriarte e Saul rimarranno senza parole dopo aver ascoltato le parole dell’ex locandiere, e purtroppo non riusciranno a fargli cambiare idea. Inoltre l’eroina del quartiere spagnolo e l’amato penseranno che Raimundo li vuole cacciare soltanto per non consentirgli di indagare sul rapporto tra Fernando e Gonzalo. Ad interrompere l’abbandono di Julieta e Saul della villa sarà Prudencio, che annuncerà alla consorte di voler annullare il loro matrimonio.