'Brutte' notizie per i telespettatori de Il Segreto che a partire da oggi, 25 gennaio, assisteranno ad una nuova variazione di orario della loro telenovela preferita. Come già accaduto lo scorso anno, infatti, l'arrivo de L'Isola dei famosi su Canale 5 [VIDEO]sarà destinato a causare una riduzione dello spazio dedicato agli abitanti di Puente Viejo e alle loro storie d'amore. Il daytime del reality show, infatti, verrà trasmesso proprio nell'orario de Il Segreto, aggiungendosi così anche alle pillole del talent show Amici.

Si tratta di un cambiamento da sempre poco gradito ai fan e destinato a proseguire per tutta la durata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ecco di seguito tutti i dettagli di questa nuova programmazione e i prossimi appuntamenti dedicati alla storica serie televisiva spagnola.

Il Segreto comincia in ritardo

Purtroppo i fan de Il Segreto temevano questa variazione che puntualmente arriverà: da oggi, 25 gennaio, la telenovela spagnola comincerà alle ore 16:33 e proseguirà fino alle 17:12 quando lascerà spazio a Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso. Prima de Il Segreto andrà in onda il daytime de L'Isola dei Famosi, dalle ore 16:10 alle ore 16:20 circa, seguito anche dal breve resoconto di Amici. Considerando le lunghe pubblicità, che da sempre sono criticate dai telespettatori di Canale 5, per i prossimi mesi lo spazio dedicato a Donna Francisca e compaesani sarà davvero molto risicato.

Fortunatamente, esso potrà essere in parte compensato con gli episodi speciali della domenica e del martedì. Ricordiamo, infatti, che Mediaset ha deciso di confermare la programmazione di soap e telenovelas nella giornata festiva, appena prima di Domenica Live.

Il Segreto, in particolare, andrà in onda dalle ore 16:24 alle ore 17:20. Considerando gli ottimi ascolti delle ultime settimane, sia le vicende di Puente Viejo che Una Vita torneranno anche martedì sera su Rete 4 a partire dalle ore 21:25 circa.

Anticipazioni Il Segreto del 25 gennaio

In un giorno che sicuramente sarà destinato a scatenare i malumori di molti telespettatori, le anticipazioni de Il Segreto si concentrano ancora sulla situazione di Antolina, alle prese con una complicata gravidanza. La giovane continuerà ad essere oggetto di interesse da parte di Elsa, convinta che stia nascondendo qualcosa. Non solo, lo stesso Isaac arriverà molto vicino dall'apprendere la grande novità [VIDEO]. La verità è davvero vicina? Raimundo sarà preoccupato per la situazione di Donna Francisca, temendo che possa esserle accaduto qualcosa di grave. Per questo deciderà di effettuare ulteriori indagini per capire cosa sia davvero accaduto. Alcune strane dichiarazioni di Prudencio non passeranno inosservate e Julieta comincerà a pensare che il marito possa sapere qualcosa in più sulla morte di Saul. Arriverà il momento di compiere ulteriori ricerche, anche grazie alla collaborazione di Fernando Mesia. Ecco perché la Uriarte comincerà a cambiare atteggiamento nei confronti dell'uomo.