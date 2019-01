Advertisement

Advertisement

Stasera su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata de La compagnia del cigno [VIDEO]. La fiction, con protagonista Alessio Boni e Anna Valle, ha riscosso grande successo e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, a partire dal terzo che verrà trasmesso il 14 gennaio. La Serie TV si compone sei puntate e racconta le vicende di sette adolescenti alle prese con problemi familiari. Nella puntata in questione, la terza per l'appunto, Barbara lascerà il liceo dedicandosi completamente al conservatorio.

Tale notizia farà piacere molto a Matteo e Domenico, entrambi interessati alla giovane. Vediamo nei dettagli cosa rivelano gli spoiler.

'L'orgoglio di Sara'

Nella terza puntata in onda la prossima settimana non mancheranno di certo i colpi di scena.

Advertisement

La compagnia del cigno racconta la storia di sette ragazzi, tutti caratterialmente molto diversi, ma legati dalla stessa passione, la musica. La trama del quinto episodio (ogni puntata si compone di due episodi, ndr) intitolato 'L'orgoglio di Sara', si concentrerà molto su Barbara che finalmente deciderà di lasciare il Liceo Classico per dedicarsi completamente al pianoforte. Nello stesso tempo, Sara riuscirà ad entrare nell'orchestra, ma gli altri compagni saranno contrari alla new entry in quanto si vedranno ostacolati dalle sue lacune. Intanto, i genitori di Robbo si separeranno facendo soffrire molto Irene e Luca.

'Un'altra possibilità'

Il sesto episodio si intitola 'Un'altra possibilità'. Marioni, ossessionato da quanto è accaduto alla figlia, inizia a pedinare Marco. Il maestro avrà un brutto incidente [VIDEO] tanto da procurarsi alcune costole rotte.

Advertisement

Irene, incontrandolo per caso, non crederà affatto al suo racconto e capirà che quell'incidente è stato un gesto volontario e fa di tutto per stare vicino all’uomo che però rifiuta il suo aiuto. Nonostante le condizioni fisiche, il professore continuerà a guidare l'orchestra. I suoi metodi di insegnamento, però, manderanno in tilt i ragazzi che decideranno di mollare la presa. In particolar modo Sara penserà di abbandonare il gruppo, ma sarà Luca a farle cambiare idea. Nello stesso tempo, Matteo capirà che tra Barbara e Domenico sta nascendo qualcosa e sarà logorato dalla gelosia. Rosario invece riabbraccerà finalmente la madre, ma tale gioia durerà pochissimo. Segnaliamo infine che chi non ha potuto seguire le puntate della serie in TV o, magari, ha voglia di rivederle, può usufruire del servizio Rai Play che mette a disposizione la fiction in streaming sul proprio sito.