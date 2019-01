Advertisement

Dopo aver trascorso le vacanze di Natale a Milano, circondata dall'affetto dei suoi familiari, Belen Rodriguez ha raggiunto l’Argentina, la sua terra d'origine, dove ha trascorso i primi giorni dell'anno. Proprio qui, tra il sole ed il caldo, potrebbe aver trovato il nuovo amore. Secondo la rivista di Gossip Chi la show girl avrebbe voltato pagina [VIDEO] con l'ex bomber del Napoli Ezequiel Ivan Lavezzi detto 'il Pocho'. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini uscirà nella giornata di domani (mercoledì 9 gennaio) ma in queste ore sono già trapelate alcune anticipazioni.

La conduttrice di Tu si que vales, dopo aver trascorso alcuni giorni di relax con alcuni amici d’infanzia, ha fatto tappa in Uruguay. Proprio qui avrebbe incontrato il calciatore argentino, anche lui in vacanza con alcuni amici.

In realtà Belen ed il Pocho si erano già conosciuti quando il calciatore militava nella squadra partenopea. All’epoca, però, erano entrambi impegnati. Oggi invece sia Belen che Ezequiel sono single, un particolare che potrebbe far cambiare le carte in tavola. Alcune indiscrezioni sudamericane parlerebbero già di passione travolgente scoppiata durante il soggiorno in Uruguay. Tuttavia al momento queste rimangono solo delle chiacchiere da gossip in quanto non c’è stata nessuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati.

L'incontro con il 'Pocho' in Uruguay, nessun ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Alcune settimane fa alcuni periodici di cronaca rosa avevano ipotizzato un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La cosa che aveva scatenato i nostalgici della coppia, era la scelta della modella di tornare ad indossare la fede nuziale.

In realtà sembrerebbe che il ballerino partenopeo avrebbe già voltato pagina, accanto alla top model Chiara Scelsi. Anche in questo caso però, si tratta solo di voci in libertà in quanto la notizia non è stata confermata dal diretto interessato. In ogni caso la coppia sembra indirizzata verso altri lidi con la show girl che è stata accostata prima al cestista Bruno Cerella ed ora ad Ezequiel Lavezzi dopo aver chiuso la love story con Andrea Iannone.

Belen potrebbe lasciare Mediaset

Belen Rodriguez è una delle conduttrici più richieste del momento. Secondo alcuni rumors la conduttrice argentina potrebbe lasciare Mediaset [VIDEO]. Il motivo non sarebbe affatto legato ai rapporti con la dirigenza, ma alla base della decisione ci sarebbe la voglia di crescere lontano da Cologno Monzese. Per lei si parlerebbe di un approdo a Sky. Tuttavia la trentaquattrenne di Buenos Aires è legata molto a Maria De Filippi ed il suo futuro lavorativo è ancora tutto da decifrare.