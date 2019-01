Annuncio

Annuncio

Scoppia il caso all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. E' notizia di queste ore, infatti, che gli allievi hanno occupato l'istituto da dove va in onda il fortunato talent di Canale 5, minacciando la produzione di non volersi esibire e di rifiutare le prove che sono state loro assegnate dai professori per le prossime puntate dello show che, come da tradizione, proseguirà la sua messa in onda di sabato pomeriggio fin quando non ci sarà l'inizio del serale [VIDEO].

A far scoppiare la protesta sarebbe stata l'eliminazione di Marco Alimenti, secondo quanto riportato sul Messaggero, da parte del professor Timor Steffens. Settimane fa il docente aveva deciso di non fare lezione con l'allievo in quanto, secondo il suo parere, non era 'adatto al suo stile'.

Advertisement

Scuola occupata: cartelloni che chiedono il 'diritto allo studio'

A seguito di questa vicenda, pertanto, gli allievi hanno occupato i corridoio della scuola esponendo cartelloni con le scritte 'Fammi studiare' e 'Diritto allo studio'. Hanno inoltre fatto sapere che non si esibiranno fin quando non verranno accolte le loro richieste da parte della produzione e degli insegnanti stessi della scuola. Come se non bastasse, hanno rigettato al mittente tutte le proposte che sono state fatte loro dai professori per la prossima puntata di Amici 18 in onda sabato prossimo su Canale 5 alle 14.

Una delle richieste riguarda per l'appunto l'eliminazione di Marco Alimenti, fatto fuori nel corso dell'ultima puntata. Vogliono che il ballerino venga riammesso nella scuola e giudicato dopo una settimana di lavoro con il prof.

Advertisement

Steffens.

Ancora ottimi ascolti per gli speciali del sabato di Amici 18 su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà questa polemica [VIDEO] e quali saranno le decisioni finali della produzione e di Maria De Filippi, gli ascolti di Amici 18 continuano ad essere positivi. Anche la puntata trasmessa ieri pomeriggio su Canale 5 ha superato la soglia dei tre milioni di spettatori, riuscendo a conquistare una media del 19% di share.

Numeri positivi anche per la striscia del daytime in onda tutti i giorni su Canale 5, la quale riesce a conquistare l'attenzione di oltre 2.2 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a toccare il 19-20% di share medio. Intanto si pensa già alla fase serale di Amici 18: a quanto pare, quest'anno il talent show della De Filippi potrebbe abbandonare la difficile serata del sabato, dove viene penalizzato dall'assenza dei giovani e giovanissimi che sono fuori casa e di conseguenza non possono seguire il programma su Canale 5.