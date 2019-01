Annuncio

La seconda puntata della fiction 'La Dottoressa Giò' ci attende domenica 20 gennaio 2019 a partire dalle 21,15 su canale 5, dove vedremo ancora una volta Barbara D'Urso indossare il camice della ginecologa Giorgia Basile. Tornata a distanza di venti anni dall'ultima serie, la fiction di canale 5 ha riscontrato un buon risultato di ascolti nella puntata di esordio di domenica scorsa. La terza serie come abbiamo potuto notare, sarà incentrata sulla 'guerra' tra la ginecologa e il professor Monti, il quale farà di tutto per screditare la sua nemica con l'aiuto del direttore sanitario Anna Torre.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la trama della seconda puntata in onda domenica sera in prima serata su canale 5.

Anticipazioni 2^ puntata: la dottoressa Giò nel mirino di Anna Torre

Nel secondo episodio in onda domenica 20 gennaio sulla rete ammiraglia di Mediaset, vedremo che il dottor Zampelli eseguirà un intervento con il nuovo braccio robotico.

La stessa operazione verrà eseguita sulla moglie dell'avvocato Mattioli da Giorgia Basile, utilizzando il metodo tradizionale. Sarà in questo frangente che vedremo Anna Torre, con l'aiuto di Francesca, architettare un piano per distruggere la credibilità della ginecologa [VIDEO]. Il piano del direttore sanitario sarà volto quindi a screditare la Basile agli occhi di tutti ed in particolare di fronte all'assessore Caretti, incaricato di dover stabilire se finanziare il Centro Donna della dottoressa Giò o il polo robotico tanto voluto dal professor Monti. Come ci mostrano le anticipazioni, l'atmosfera in ospedale si farà sempre più calda dopo che sulla ginecologa pende la denuncia dell'avvocato Mattioli.

La Dottoressa Giò si scontra con Fazio il 20 gennaio

Gli ascolti di domenica scorsa [VIDEO] della fiction di Barbara D'Urso hanno fatto registrare una media di circa tre milioni di telespettatori, con uno share vicino al 13%, un risultato che molti hanno giudicato minore alle aspettative.

Da domenica 20 gennaio, 'La Dottoressa Giò' si dovrà scontrare in prima serata con Fabio Fazio alla guida di 'Che Tempo che Fa' su Rai 1 e con il programma cult 'Le iene', che torna sugli schermi di Italia 1. Una concorrenza agguerrita attende dunque Giorgia Basile e tutto il suo staff che ricordiamo, ci terrà compagnia con altre puntate, per un totale di quattro, in prima serata su canale 5 la domenica sera.

Non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata de 'La Dottoressa Giò' per scoprire cosa succederà alla tanto amata ginecologa interpretata da Barbara D'Urso.