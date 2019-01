Annuncio

Belen Rodriguez e Melissa Satta sono state paparazzate insieme al Pitti Bimbo di Firenze. Le due showgirl anche se molto diverse sono entrambe chiacchieratissime. Entrambe ad oggi sono due mamme single e si godono i loro bambini, che sono la cosa più bella che potessero avere nella vita. Sia la più grande di casa Rodriguez che la Satta sono molto impegnate e richieste sul lavoro. Attualmente nel loro caso il proverbio 'meglio sole che male accompagnate' sembra essere davvero inevitabile.

Melissa Satta: è addio con Boateng

Melissa Satta dopo 7 anni trascorsi accanto al calciatore Kevin Prince Boateng di cui 2 anni da sposati, hanno chiuso la loro relazione.

Secondo quanto riportato dalla rivista Oggi, addirittura la Satta si sarebbe già rivolta ad un avvocato per avviare le pratiche della separazione. [VIDEO] Alla base della crisi tra i due coniugi ci sarebbe proprio la distanza. Lei infatti vive a Milano con il figlio Maddox. Il ghanese invece si trova a Reggio Emilia da quando milita nel Sassuolo.

Belen Rodriguez in passerella con Santiago

Belen Rodriguez dopo la fine della relazione con il pilota della MotoGP Andrea Iannone visto attribuirsi numerosi flirt. L’ultimo in ordine di tempo è quello con il calciatore ex Napoli, Ezequiel Lavezzi. Nonostante le varie chiacchiere e i rumors, che spesso parlando anche di un ritorno di fiamma tra lei e Stefano De Martino la più grande di casa Rodriguez attualmente è single. La showgirl argentina è arrivata al Pitti Bimbo di Firenze senza un uomo accanto, se non il suo bambino Santiago.

Proprio con il suo primogenito, la donna ha sfilato in passerella per una nota casa di moda.

Mamme single: anche la Gregoraci al Pitti con Nathan Falco

Allo stesso tavolo di Belen Rodriguez e Melissa Satta era presente anche un’altra mamma: Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha partecipato all’evento con il figlio Nathan Falco. L’unica differenza con le sue colleghe, è che la bella showgirl calabrese dopo aver terminato il matrimonio con Briatore ha ritrovato l’amore con un noto imprenditore. Secondo alcune indiscrezioni la nuova fiamma della Gregoraci non sarebbe bene apprezzata dalla famiglia di lei, ma nonostante tutto la donna continua imperterrita a viverci la sua nuova storia d’amore. L’unica cosa certa agli occhi dei tantissimi fan, è che Melissa Satta [VIDEO] come Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci al primo posto nella loro vita mettono i propri figli.