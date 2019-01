Annuncio

Il popolarissimo dating show Uomini e Donne [VIDEO] ha sempre creato emozioni e stupito tutti gli appassionati del programma del ''biscione'' delle reti Mediaset, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata registrata oggi, però, è letteralmente sconvolgente perché nessuno compresi gli addetti ai lavori, si aspettavano che un tronista potesse fare oggi la sua scelta. Il tronista in questione è il simpatico ed imprevedibile Andrea Cerioli. Ma non solo, durante la puntata c'è stato spazio anche per Teresa Langella che ha baciato Andrea Dal Corso scatenando la furia di Antonio.

Spoiler Uomini e Donne, la scelta di Andrea è Arianna

Nel dettaglio, secondo quanto riporta il sito web ''Il Vicolo Delle News'' la scelta di Andrea sarebbe avvenuta in modo atipico rispetto alle altre scelte che vedremo nei prossimi due mesi.

Dopo la consueta visione delle esterne registrate in settimana, inizia la vera e propria scelta con le famosissime sedie rosse a fare da capolino nello studio di Uomini e Donne [VIDEO]. La prima ad entrare è la corteggiatrice Federica. In questo momento il tronista rivive il loro percorso e poi le comunica che non sarà la sua scelta, cosa che per altro era evidente a tutti, compresa la ragazza. Successivamente entra Arianna, le dichiara di sentire un forte interesse e feeling per lei e poi Andrea sceglie Arianna, baciandola sotto una marea di petali rossi. Ancora una volta Andrea ha stupito tutti, ma come da lui stesso ammesso, era troppo evidente la voglia di viversi la loro relazione al di fuori per poter aspettare ancora qualche settimana. Dopo la scelta di Andrea, è stato dedicato un lungo spazio anche agli altri tronisti, cioè Lorenzo, Teresa, Ivan e Luigi.

Uomini e Donne, Teresa bacia Andrea Dal Corso facendo infuriare Antonio

Teresa dopo aver riaccolto tra le sue braccia il bell'Andrea, dopo averlo eliminato, sembra viaggiare anche lei verso una possibile scelta in tempi molto rapidi. A dimostrazione di questo c'è l'esterna con Andrea in cui i due hanno dimostrato una complicità che sembra essere il preludio alla scelta. Dopo varie carezze, abbracci e sguardi, Teresa ha baciato Andrea scatenando la rabbia di Antonio che ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e donne in segno di delusione e protesta.

Dopo la scelta di oggi, per Uomini e Donne arriva un mese caldissimo in cui tutti i tronisti dovranno fare la loro scelta. Chi sceglieranno Luigi, Lorenzo, Ivan e Teresa? Lo sapremo nelle prossime registrazioni del trono classico.