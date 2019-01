Advertisement

A distanza di svariati anni dalla messa in onda dell'ultima puntata, ritorna su Canale 5 la fiction La dottoressa Giò, con protagonista l'amatissima Barbara D'Urso nelle vesti della ginecologa più famosa del piccolo schermo televisivo. Un vero e proprio revival molto atteso dal pubblico ma anche dalla stessa D'Urso, la quale in diverse occasioni ha ammesso che le sarebbe piaciuto riportare in televisione questa fiction. E alla fine, il sogno è diventato realtà: domenica 13 gennaio, infatti, verrà trasmesso la prima delle quattro puntate di questa nuova stagione. [VIDEO]

Spoiler della prima puntata: La Dottoressa Giò è intenzionata ad aprire un centro per le donne che subiscono violenze

Le anticipazioni riguardanti la prima puntata de La dottoressa Giò rivelano che il medico interpretato dalla D'Urso tornerà nuovamente all'interno dell'ospedale dove era stata cacciata via in seguito alle accuse del dottor Sergio Monti.

Giorgia Basile dovrà subito affrontare un caso molto delicato: un uomo ha sequestrato sua moglie incinta e la sua prima figlia.

Da quando è stata scagionata, Giò è intenzionata ad aprire un centro per le donne, in grado di fornire sostegno a chi subisce violenze fisiche.

Il suo progetto, però, finirà per scontrarsi fin da subito con quello sostenuto dal direttore sanitario dell'ospedale, ma Giò vuole andare avanti per la sua strada.

Tra le novità di questa edizione, vi segnaliamo la presenza nel cast dell'attore Christopher Lambert e quella di Eleonora D'Urso, sorella minore della conduttrice e attrice, la quale anche nella fiction vestirà i panni della sorella minore della protagonista.

Doppio impegno domenicale per la D'Urso: dal 13 gennaio ritorna anche Domenica Live

Una domenica che sarà decisamente importante per Barbara D'Urso, la quale tornerà in onda non soltanto in prime time con il revival della sua amatissima fiction ma anche con Domenica Live. Il programma pomeridiano del dì di festa di Canale 5, ritornerà in onda in una vesta del tutto rinnovata e soprattutto più corta rispetto a quella della passata stagione.

Dal 13 gennaio, infatti, la diretta di Domenica Live [VIDEO] andrà in onda soltanto dalle 17.20 alle 18.45, mentre nella prima parte del pomeriggio festivo di Canale 5 verranno trasmessi i nuovi episodi delle soap Beautiful, Una Vita e Il Segreto che dovranno vedersela contro Domenica In condotta da Mara Venier. La D'Urso, invece, si sfiderà con il programma La prima volta condotto da Cristina Parodi, che in queste settimane natalizie è cresciuto molto dal punto di vista degli ascolti, arrivando a sfiorare i due milioni e mezzo di spettatori e quasi il 15% di share.