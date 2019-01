Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Diego Alday, interpretato dall'attore spagnolo Rubén De Eguía. Il giovane, infatti, scoprirà di essere gravemente malato tanto da confidarlo a suo padre Jaime.

Una Vita, Olga seduce Diego

Diego Alday diventerà il protagonista delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Tutto inizierà quando Ursula (Montserrat Alcoverro) ordinerà ad Olga di corteggiare il maggiore degli Alday per impedirgli di tornare insieme a Blanca. La Dicenta, infatti, vorrà impossessarsi del bambino [VIDEO] che porta in grembo la figlia, tanto da mettere fuori gioco entrambi i fratelli Alday.

Olga, nel frattempo, si innamorerà veramente del maggiore dei figli dell'orafo tanto da chiedere aiuti preziosi da sua sorella. I due diventeranno talmente complici da trascorrere una notte di passione all'oscuro di Blanca. Proprio quest'ultima dimostrerà di essere molto gelosa tanto da rimproverare aspramente la condotta della sorella gemella.

Diego è malato

Le trame dei nuovi episodi di Una Vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Blanca (Elena Gonzalez) fingerà di essere preoccupata per le sorti di Olga (Sara Sierra) in quanto crede che Diego sia un uomo violento dopo che aveva ucciso la madre per sbaglio quando aveva 5 anni.

Quest'ultimo, nel frattempo, accuserà una febbre altissima tanto da svenire mentre era solo in casa. Una volta ripresosi dal mancamento il giovane continuerà ad avvertire dei terribili malesseri ed, in particolar modo, problemi alla vista ed alle articolazioni delle mani.

Nel frattempo Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea) si preoccuperà moltissimo per la salute del rampollo degli Alday che continuerà a sottovalutare questi segnali del corpo. Infatti, li imputerà a qualche virus preso durante il suo ultimo viaggio in Brasile dove si era recato ad acquistare gemme preziose per confezionare gioielli per la loro azienda familiare. Le condizioni del giovane, intanto, peggioreranno sempre di più tanto da confessare al padre, oramai incosciente, che gli resta poco tempo da vivere in quanto la malattia lo sta consumando lentamente. Ma di cosa si tratta? Le prossime anticipazioni ce lo sveleranno.