E' scontro tra rapper sui social. In questi giorni, infatti, Fedez ha pubblicato il suo nuovo album di inediti Paranoia Airlines, con il quale sta provando a scalare le classifiche di vendita (anche se con molta difficoltà rispetto al grande successo dell'album con J-Ax). Non tutti hanno apprezzato il nuovo lavoro musicale di Fedez e tra questi vi è anche Ghali, che sui social, senza troppi mezzi termini ha detto la sua sul nuovo album del 'collega'. [VIDEO]

Ghali al vetriolo sul nuovo album di Fedez

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Ghali ha postato un tweet dove faceva ironia sul titolo del nuovo album di Fedez, trasfomandolo da Paranoia Airlines a 'Che noia Airlines'.

Una frase secca e diretta con la quale ha fatto capire di non aver gradito le nuove canzoni contenute nell'album di Mister Ferragni. E la reazione di Fedez? Beh, non si è fatta attendere.

Il rapper, infatti, ha retwittato il commento di Ghali sulla sua pagina ufficiale Twitter e ha aggiunto anche un bel cuore rosso! Insomma Fedez sembra aver voluto sorvolare la frecciatina al vetriolo di Ghali, anche se i fan a questo punto si aspettano un possibile scontro.

Ai due, inoltre, si è aggiunto anche Gue Pequeno, il quale ha voluto commentare il post polemico di Ghali con tanto di aereo che vola e la faccina di chi dorme. Anche lui, quindi, non avrebbe apprezzato il nuovo progetto discografico di Fedez, sponsorizzato a manetta sui social.

Scoppia la polemica su Fedez e le frasi a favore di Vittorio Feltri

Ma in queste ore Fedez ha anche altro a cui pensare, dato che non sono state ben recepite le sue ultime dichiarazioni riguardanti il giornalista Vittorio Feltri. Nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair [VIDEO], il rapper ha dichiarato di apprezzare il suo modo schietto di dire le cose e, nonostante sia un fiume in piena, non venga attaccato dalla critica e dal punto di vista mediatico.

In particolar modo, Fedez ha ammesso di apprezzare, anche se non condivide, il modo in cui Feltri da del 'froc..' e del 'neg..' a chiunque lui voglia. Frasi che hanno scatenato non poche polemiche in rete e sui social, dove in molti hanno puntato il dito contro il rapper, ritenendo che poteva evitare determinate affermazioni.

In particolar modo, la comunità gay che ascolta Fedez, ha sottolineato come Feltri non sia un uomo coraggioso nel pronunciare le sue frasi molto colorite sui gay bensì una persona arrogante, strafottente ed impunita. Come reagirà a questo punto Fedez dopo il duro attacco social? Arriverà la controreplica? Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore.