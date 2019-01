Annuncio

Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti de 'Il Paradiso Delle Signore' [VIDEO]in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:40. Nella quarta e ultima settimana del mese di gennaio al centro delle trame della soap finisce la famiglia Amato che vede i due fratelli in lotta per la conquista della donna desiderata. Elena si è scambiata un bacio con Salvatore ed ha cercato, in ogni modo, di non farsi vedere da Aldo che, però, è riuscito a venire al corrente della situazione.

L'allievo della Montemurro ha parlato ad Antonio di un "misterioso corteggiatore" presente nella vita di Elena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio fanno notare che Marta (Gloria Radulescu) mostrerà la sua intenzione di mandare il fratello in Svizzera per disintossicarsi e iniziare una nuova vita.

Advertisement

Umberto (Roberto Farnesi), però, non sarà d'accordo con i propositi della figlia e riterrà che la soluzione migliore sarà quella di affidare un ruolo di rilievo al figlio all'interno dell'azienda di famiglia.

Agnese si scaglia contro Elena

Nel frattempo Agnese attribuisce a Elena la causa della lite tra Salvatore e Antonio: quest'ultimo si è dimostrato deciso a rompere il rapporto con la fidanzata e collabora al circolo con Giovanni. Nicoletta, dal canto suo, ha intenzione di continuare a lavorare al Paradiso come cassiera mentre Clelia si mostra preoccupata per il destino di Oscar. Adelaide non si fida della buona fede di Umberto e crede che, dietro la decisione di assumere Riccardo (Enrico Oetiker), ci sia un secondo fine. Luciano (Giorgio Lupano), invece, s'impegna in prima persona per fare in modo che Oscar non entri a far parte del Paradiso Delle Signore; Elena vuole tenersi lontana da Salvatore.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tina vuole far riconciliare i fratelli; Ludovica attratta da Antonio

L'ex fidanzata di Antonio, infatti, rivela ad Anita l'intenzione di lasciare la caffetteria trovando la comprensione da parte delle sue amiche, tra cui Roberta e Gabriella. I fratelli Amato continuano ad essere in lite nonostante i tentativi di Tina (Neva Leoni) intenzionata a far riappacificare Antonio e Salvatore, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) accusa il cognato di aver organizzato l'evento al circolo per creare l'attenzione di Andreina (Alice Torriani). Infine Ludovica si sente lusingata dal comportamento di Antonio pronto a difendere la donna protagonista di una lite con Cosimo [VIDEO].